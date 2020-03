EU uppmanar till lägre Netflix-kvalitet för att sänka belastningen på internet

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 sprider sig som en löpeld och har snabbt utvecklats till en internationell kris. Risken att smitta andra har fått regeringar i Europa att uppmana folk att jobba hemifrån och många har därtill stängt ned alla skolor, som för äldre elever ersatts med distansundervisning.

Med arbete och studier på distans ökar internetanvändningen, men långt ifrån all bandbredd åtgår för dessa användningsområden. Användandet av strömmade videotjänster som Netflix har nämligen också ökat med större hemmanärvaro, något som bidrar till den ständigt höga internetbelastningen som råder. EU uppmanar därför användare att strypa filmströmmandet.

