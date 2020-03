Folding@home bräcker exaflop-gränsen

Tidigare i veckan meddelade gruppen bakom Folding@home att datoranvändare världen över lånat ut hela 470 petaflop beräkningskapacitet till vikning av proteiner, vilket bland annat används för att få djupare kunskaper som sjukdomar som exempelvis coronaviruset. Blott några dagar senare meddelar gruppen att den delade beräkningskapaciteten nu överstiger en exaflop.

Den snabba ökningen av delade beräkningsresurser kommer efter coronavirusets negativa effekter ökat internationellt under de gångna veckorna. Utöver att vika protein relaterade till coronaviruset SARS-CoV-2 används beräkningskraften i Folding@home-nätverket även till studier av protein relaterat till sjukdomar som exempelvis cancer, Alzheimers och Parkinsons.

Thanks to our AMAZING community, we’ve crossed the exaFLOP barrier! That’s over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3