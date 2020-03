Oneplus planerar återvändo till budgetpriser

Kinesiska telefonmakaren Oneplus sjösattes i december 2013. Företagets första telefon Oneplus One särskiljde sig från konkurrenterna genom att erbjuda specifikationerna hos en flaggskeppstelefon till ett lågt pris. Med tiden har priset för Oneplus telefoner gått upp, något företaget kontrade med budgetalternativet Oneplus X år 2015.

Den första modellen fick dock aldrig en uppföljare, något Oneplus nu planerar. Max Weinback, projektansvarig för utvecklarportalen XDA Developers, meddelar i ett Twitter-inlägg att branschkontakter berättat att Oneplus återvänder till budgetsegmentet. Den nya budgetserien ska dock inte återvända till Oneplus X-namnet utan blir en ny produktserie.

I was told that @oneplus is revamping the OnePlus X under a new series...