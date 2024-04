ASUS ROG (Republic of Gamers) har länge varit känt för datorer och tillbehör för de som tar sitt spelande på allvar. Bland bärbara datorer har det ofta handlat om stora enheter med mycket RGB och kraftfulla komponenter.

När Asus ROG Zephyrus-modellen lanserades för några år sedan var det inte den typiska ROG-datorn, utan det var tunna speldatorer som fortfarande hade kraftfulla komponenter.

Datorn jag har haft möjlighet att testa idag är en av de senaste modellerna, Asus ROG Zephyrus G16. Den är utrustad med en Intel Core Ultra 9 185H, en Nvidia RTX 4070 Laptop GPU och en 16-tums OLED-skärm komplett med 240 Hz uppdateringsfrekvens och G-Sync-stöd.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får möjligheten att själva testa de senaste produkterna inom datorvärlden. Trevlig läsning och glöm inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Inte helt oväntat älskar han att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn som senior utvecklare på Lexly, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av ASUS och Nvidia som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer: Asus ROG Zephyrus G16

Egenskap Värde Färg Grå Processor Intel® Core Ultra 9 185H

6 st. prestandakärnor

8 st. energieffektiva kärnor

22 st. trådar totalt Grafikkort integrerad Intel ARC-grafik (8 st kärnor) Nvidia RTX 4070 Laptop GPU

ROG Boost: 1655MHz* vid 105W (1605MHz Boost Clock+50MHz OC, 85W+20W Dynamic Boost)

8GB GDDR6 Arbetsminne 32 GB LPDDR5X @ 7 467 MHz Skärm 16-tum OLED (ROG Nebula)

2 560 x 1 600 pixlar (16:10-format)

240 Hz uppdateringsfrekvens

Nvidia G-Sync

500 nits HDR

DisplayVision

100% DCI-P3

Adobe Pantone-validerad Lagring 1 TB NVMe PCI-express 4.0 SSD Högtalare 6 st högtalare varav 2 st subwoofers Fysiska anslutningar 2 st. USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 st. Thunderbolt 4 USB Type-C

1 st. USB 3.2 Gen 2 USB Type-C

1 st. HDMI 2.1 TMDS

1 st. 3,5 mm kombinerad ljudutgång

1 st. SD-kortläsare Trådlös anslutning Wifi 6E (802.11ax) 2×2

Bluetooth 5.3 Webbkamera 1080P FHD IR-kamera för Windows Hello Batteri 90 wattimmar Vikt 1,85 kilogram Storlek 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 centimeter (B × D × H) Pris i testat utförande 35 995 kronor

Lägsta pris:

Processorn är Intel Core Ultra 9 185H, en av de senaste mobila processorerna från Intel med kodnamnet Meteor Lake. Den kommer med 16 kärnor, 22 trådar och en strömbudget på 50 Watt. Processorn har 6 högpresterande kärnor (2,3 – 5,1 GHz), 8 energieffektiva kärnor och 2 lågenergikärnor. Processorn inkluderar även en dedikerad NPU-del (Neural Processing Unit), vilket ska underlätta för AI-beräkningar.

Grafikkortet kommer från Nvidia och är ett Nvidia RTX4070 Laptop GPU. Strömbudgeten ligger på 85 Watt plus ytterligare 20 Watt som används när den boostar. Grafikkortet har 8 GB GDDR6-minne vilket kan vara lite för lite för en del moderna spel. Detta kompletteras av en integrerad grafikdel märkt Intel Arc, som utnyttjar åtta av arkitekturens kärnor.

En av höjdpunkterna hos Asus ROG Zephyrus G16 är skärmen som kommer från Samsung. Asus kallar skärmen ROG Nebula. Det är en OLED-skärm som inte bara har G-Sync-stöd men även stöd för en uppdateringsfrekvens på 240 Hz. Upplösningen är 2 560 x 1 600 vilket ger ett bildförhållande på 16:10. Det finns även stöd för HDR.

Det här är en tunn dator så det finns inte så stora möjligheter att uppgradera komponenterna inuti. Minnet är till exempel fastlött på moderkortet och du kan välja mellan att köpa en dator med 16 GB eller 32 GB LPDDR5X 7467-minne. Lagringen verkar dock vara utbytbar och datorn kommer med 1 TB NVMe-SSD. Gränssnittet är PCI-Express 4.0 så prestandan bör vara bra.

En tunn dator innebär ofta kompromisser när det gäller anslutningar men jag tycker ändå att Asus har lyckats ganska bra här. Datorn kommer med en HDMI 2.1-anslutning, en USB 3.2 Gen 2 Type-C-anslutning som stödjer Displayport och PD, en Thunderbolt 4-anslutning som även den stödjer Displayport och PD, två USB 3.2 Gen2 Type-A-anslutningar och en kortläsare för SD-kort.

Något som saknas är en anslutning för trådat nätverk så för trådat nätverk krävs en USB-C-adapter.

Närmare titt

Asus ROG Zephyrus G16 är en riktigt snygg dator som har ett premiumutseende som utan problem kan tävla med andra premiumdatorer. Glöm allt bling som till exempel Asus Strix-modellerna har, det lilla RGB som finns stör inte och kan helt stängas av.

Chassit är helt i aluminium och har mjuka kanter. Färgen på datorn jag testar är mörkgrå men det ska även finnas en vit variant även om jag är osäker på om den säljs i Sverige.

Jag nämnde att datorn kommer med lite RGB-stöd. Förutom det upplysta tangentbordet så finns det en liten ljussträng på locket som går att lysa upp. Bland de första ROG Zephyrus-modellerna fanns stöd för en LED-matris på locket som kunde anpassas men Asus har valt att gå ifrån det i nyare modeller, troligen eftersom det la till onödig vikt och knappast användes av användarna ändå.

Trots att jag har haft och använt den här datorn nu i många veckor så noterar jag inga direkta fingeravtryck eller fettfläckar vilket jag ser mycket positivt på. Till skillnad från många andra svarta/mörkgråa bärbara datorer verkar Asus ROG Zephyrus G16 inte dra till sig fingeravtryck.

Anslutningarna är placerade på respektive sida av datorn med en USB-C-anslutning på vardera sida. Strömkontakten sitter på vänster sida men det går att driva datorn även via USB-C även om full prestanda inte är tillgänglig.

Tangentbordet är av "chicklet"-typ. Slaglängden är 1,7 mm och jag tycker de har varit mycket sköna att skriva på, i princip lika bra som Mac Book Pro M1 som jag normalt använder. Om jag ska klaga på något är det att även denna dator kommer med en halvhöjds enter-tangent vilket tar ett tag att vänja sig vid.

Förutom de vanliga tangenterna finns det fyra extra tangenter ovanför de andra. Som standard används de för volym, mikrofon på/av och att starta mjukvaran Armoury Crate. De är dock helt konfigurerbara så det går att välja andra funktioner.

Styrplattan är stor och fungerar riktigt bra. Den svarar direkt på mina klick och svepningar. Jag har stött på styrplattor som känns lite "svampiga" när jag trycker på dem men det är inte något problem här.

På varje sida om tangentbordet sitter två högtalare. Enligt Asus finns det sex högtalare, varav två är subwoofers.

För att testa de inbyggda högtalarna lyssnade jag både på musik och olika filmtrailrar. Överlag tycker jag ljudet är bra med god möjlighet att höja volymen utan att högtalarna distar. Basen kunde vara lite kraftigare men för en så tunn bärbar dator var det överraskande bra.

Som förväntat finns det mycket ventilationshål på undersidan för att kunna dra in luft. Asus använder sig av vakuumkammare, flytande metall och tre fläktar för att kyla datorn. Den mesta varma luften ventileras ut bakifrån.

Skärmen

Skärmen förtjänar sin egen del i testet. Som väntat av en OLED-skärm har den riktigt bra kontrast och svärtnivåer. Den är inte superljus, HDR500 stöds, men det gör inte så mycket för mig. Tvärtom har det varit en njutning att spela till exempel Horizon New Dawn: Forbidden West på skärmen.

Ramarna runt skärmen är 4 mm på sidorna och lite bredare ovan och under. På ovansidan finns även en Windows Hello-kompatibel 1080p-kamera, men det saknas möjlighet att stänga av den eller blockera den direkt på skärmen.

Jag har tyvärr inte möjligheten att verifiera detta men skärmen ska vara kalibrerad för Pantone-färger och stödja 100% av DCI-P3. Med andra ord ska skärmen ge korrekta färger för användare som har det som krav.

Sist men inte minst stödjer skärmen både en uppdateringsfrekvens på 240 Hz och G-Sync.

Mjukvara

Även Asus har äntligen valt att sluta installera massor av onödig programvara på sina datorer. De enda extra programmen är MyAsus som ger information om garanti och även gör det möjligt att installera några extra appar om så önskas, Armoury Crate som är programmet som används för att ställa in det mesta i datorn och GlideX som bland annat gör det enkelt att ansluta en mobil enhet till datorn för att till exempel dela skärmen.

Armoury Crate går att använda utan konto men med konto kan du bland annat spara dina profilinställningar och koppla till den mobila Armoury Crate-appen.

På startsidan kan du ställa in olika rutor för att snabbt kunna komma åt olika funktioner. Allt går annars att komma åt i andra flikar.

Asus ger möjligheten att ställa in olika profiler för att automatiskt ställa in hur mycket kraft som ges till processorn och grafikkortet och hur snabbt fläktarna ska snurra. "Silent"-läget är perfekt för presentationer, filmtittande och webbsurfning medan "Performance" och "Turbo" skruvar upp både prestandan hos komponenterna och hur snabbt fläktarna snurrar.

Även om Asus ROG Zephyrus G16 inte har massor av RGB finns det ett par ställen där det går att ställa in RGB. Först och främst stödjer tangentbordet Aura Effects vilket innebär att det går att ställa in olika effekter. Jag väljer alltid att ha en fast färg men det går även att ställa in att färgerna "andas", "blinkar" och mer. Det går inte att ställa in olika färger per tangent så det som väljs gäller för alla tangenter.

Tvärs över locket sitter en smal rand av vita LED-lampor som går att styra. Naturligtvis går det att stänga av helt men det går även att ställa in så den till exempel lyser när ett mejl kommer in eller någon annan notifikation sker. Dessa lampor fungerar endast när datorn går på ström. När datorn går på batteri är lamporna släckta.

Prestanda

Jag är lite osäker på vad jag kan förvänta mig av Asus ROG Zephyrus G16 då datorn visserligen har bra komponenter men fortfarande begränsas av att den måste hållas sval och därför de interna komponenterna inte kan få hur mycket kraft som helst.

För tester med olika inställningar av DLSS hänvisar jag till nästa sida där jag fokuserade mer på Nvidias funktioner runt DLSS och Reflex.

Syntetiska tester

Syntetiska tester används främst för att testa olika subsystem i datorn, till exempel processorn, SSD:n eller grafikkortet. De program jag valt att använda i detta avsnitt är 3DMark-sviten, Cinebench R23, Cinebench R24 och CrystalDiskMark.

3Dmark

Totalpoäng Grafikpoäng Processorpoäng Speed Way (Turbo) 2 936 - - Speed Way (Performance) 2 594 - - TimeSpy Extreme (Turbo) 5 713 5 631 6 230 TimeSpy Extreme (Performance) 5 089 4 981 5 803

Jämfört med RTX 4090 Laptop GPU som jag testade tidigare i en MSI-dator hamnar ASUS ROG Zephyrus G16 en bit efter. En skrivbords RTX 4070 får ungefär 4 000 i Speed Way så det kan ge en indikation på hur snabbt ett RTX 4070 Laptop GPU är.

Enligt 3Dmark så hamnar resultatet precis där det förväntas när det jämförs med andra datorer med samma grafikkort så ASUS ROG Zephyrus G16 presterar som förväntat.

Cinebench R23.2 och Cinebench R24.1

Poäng R23 Enkelkärna 1683 R23 Flerkärna 14799 R24 Enkelkärna 108 R24 Flerkärna 1043

Den enkelkärniga prestandan hos Intel® Core Ultra 9 185H ligger inte långt efter till exempel en Intel Core i9-14900HX. Med tanke på att processorn har färre högpresterande kärnor så är det inte konstigt att den hamnar en bit efter när det gäller flerkärnig prestanda.

CrystalDiskMark

Det finns inget att klaga på när det gäller prestandan hos SSD:n.

Speltester

För fler speltester, speciellt med DLSS, läs gärna den extra artikeln jag skrev på nästa sida där fler spel testades med DLSS.

Varje testkörning görs tre gånger och resultatet från den sista körningen används.

I Diablo IV har jag valt att gå runt i staden Kyovashad eftersom det är ett område med många NPC-karaktärer.

Spel Silent Performance Turbo Assasins Creed :Valhalla (Ultra High) 52 79 Diablo IV (High) 65 - 70 70 - 75 80 - 95 Forza Horizon (High) RT Off 45

Som de tidigare syntetiska testerna visade är ASUS ROG Zephyrus G16 inte riktigt stark nog att köra spel på de högsta kvalitetsinställningarna, åtminstone inte utan till exempel DLSS. Med lite justeringar i inställningarna går det dock att spela med bra bildfrekvens.

Något jag stötte på några gånger var dock att spelen klagade på att det endast är 8 GB grafikminne. Både Forza Horizon och Dragon's Dogma 2 klagade när jag aktiverade ray-tracing, oavsett vilka inställningar jag använde.

Jag spelade både det nya spelet Millennium (en Civilization-klon) och Horizon New Dawn: Forbidden West under hela påsklovet och hade inga problem alls. Till viss del har jag inga problem att sänka bildkvalitén lite eftersom spelen ändå ser så bra ut på OLED-skärmen.

Temperatur och ljudnivå

Ett problem med många tunna speldatorer är att de lätt blir både varma och högljudda, vilket kan begränsa prestandan.

Jag har spelat en hel del med denna dator under de senaste veckorna, till exempel cirka 20 timmar i Horizon New Dawn: Forbidden West. Datorn blir utan tvekan varm, särskilt i området ovanför tangentbordet. Efter några timmars spelande blir området så varmt att jag inte kan hålla fingret där mer än några sekunder. Tangenterna och styrplattan håller sig dock svala så värmen stör mig inte.

Även när jag körde 3DMark Racetrack i 20 rundor och Cinebench R23 i en halvtimme noterade jag inte att systemet sänkte hastigheten på någon av komponenterna. 3Dmark gav ett resultat på 98,4 procent vilket innebär att prestandan i stort sett är konstant under hela testet.

Även efter 20 rundor av 3DMark Racetrack uppmätte jag inte högre temperatur än 88 grader på grafikkortet och 80 grader på processorn. Under 10 minuter i Cinebench R24.1 uppmätte jag i början 96 grader på processorn men efter att fläktarna startat sjönk temperaturen till 90 grader.

Fläktarna hos Asus ROG Zephyrus G16 är riktigt bra. De har ett susande ljud som även när jag använder Turbo-läget inte är obehagligt att lyssna på. Visst hörs de men de stör inte. Även i Turbo-läget mäter jag max 45 dBA framför datorn vilket jag tycker är helt acceptabelt. Så snart temperaturen sjunker tystnar de dessutom vilket innebär att datorn blir i stort sett ljudlös vid normalt användande.

Sammanfattning

Asus ROG Zephyrus G16 är en riktigt bra tunn speldator och ett exempel på hur Asus skapat en dator som passar lika bra för seriösa spelare som för de som använder datorn för att skapa innehåll.

Designen är snygg och smälter in utan problem både på jobbet och hemma. För användare som vill ha lite RGB går det att slå på bakgrundsbelysningen på tangentbordet och låta LED-lamporna på locket lysa men det här är inte datorn för dig som vill lysa upp hela kvarteret med RGB.

Byggkvaliteten är toppklass och jag märker inga områden där datorn låter eller sviktar när jag försöker böja den vilket är förväntat då chassit är gjort av ett stycke aluminium.

Datorn kommer med bra komponenter och särskilt skärmen imponerar på mig. Det är en skärm som fungerar bra både för spel och seriöst arbete. Att upplösningen "bara" är 2 560 x 1 600 stör inte mig eftersom det passar bra för grafikkortet.

Prestandan är bra men jag hade förväntat mig lite mer av ett RTX 4070 även om det är en laptop-GPU. Rekommenderat är nog att sänka kvalitetsinställningarna lite för att höja bildfrekvensen eller använda DLSS mer. Att grafikkortet endast har 8 GB är ett större problem eftersom det påverkar vilka funktioner som kan aktiveras.

Prismässigt ligger datorn med de komponenter jag testat på runt 36 000 kr vilket självklart är mycket pengar men i linje med vad andra liknande datorer kostar.

Jag ägde för några år sedan en Asus ROG Zephyrus G15 som var en dator jag verkligen gillade eftersom den gav mig en smidig, lätt dator med bra spelprestanda. Efter flera veckor med Asus ROG Zephyrus G16 är det tydligt att Asus har fortsatt att utveckla modellen och det är utan tvekan en av de bästa tunna speldatorerna jag har testat. Det är också en dator jag utan tvekan kan rekommendera både för spel och vanligt arbete.

Positivt:

Bra tangentbord och styrplatta

Mycket bra skärm med stöd för både G-Sync och en uppdateringsfrekvens på 240 Hz

Bra prestanda med tanke på hur tunn den är

Bra anslutningsmöjligheter

Premiumkänsla med minimalt med RGB

Tunn och lätt

Negativt: