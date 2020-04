SK Hynix inleder DDR5-tillverkning 2020 – avslöjar hastigheter upp till 8 400 MHz

Medan utvecklingen inom teknikindustrin går snabbt gäller det inte nödvändigtvis standarder, vilka sällan byts ut om de inte måste. Med snart åtta år på nacken är primärminne av typen DDR4 på väg att nå vägs ände och det är snart dags för ett teknikskifte till DDR5, där större kapaciteter och högre bandbredd är att vänta.

Nyligen talade EDA-företaget Cadence om att DDR5 ser dagens ljus under 2020, ett uttalande som nu stärks av ingen mindre än minnestillverkaren SK Hynix. I ett blogginlägg beskrivs fler detaljer om den ännu inte helt fastställda standarden och planerna för framtiden.

När DDR4 först introducerades var det med hastigheter på upp till 2 133 Mbps, eller en effektiv minnesfrekvens om 2 133 MHz. Standarden har med åren utvecklats och branschorganisationen bakom, JEDEC, specificerar hastigheter på upp till 3 200 Mbps. I dagsläget stödjer endast AMD sådana hastigheter med Ryzen 3000, Ryzen 4000 och Epyc "Rome".

Nya DDR5 startar där DDR4 slutar vid 3 200 Mbps och redan vid introduktion ska det även finnas kretsar på i 4 800 Mbps. Standarden väntas dock skala mycket högre än så och på sikt tror SK Hynix att DDR5 ska nå officiella hastigheter på hela 8 400 Mbps eller 8 400 MHz.

Utöver hastigheter är högre kapacitet ett fokusområde för DDR5. För DDR4 har SK Hynix tillverkats kretsar från 2 Gb (256 MB), 4 Gb (512 MB), 8 Gb (1 GB) och upp till 16 Gb (2 GB), där 16 stycken av den senare möjliggör DDR4-minnesstickor på 32 GB styck.

Med DDR5 lägger sig grundnivån på 8 Gb (1 GB) per minneskrets, vilket bör ge en miniminivå för nästa generations minnesstickor på 8 och 16 GB vardera. SK Hynix talar även om kretsar på 16 Gb (2 GB), 24 (3 GB), 32 (4 GB) och 64 Gb (8 GB), varav den senare bör resultera i DDR5-moduler på hela 128 GB – fyra gånger upp från dagens DDR4.

SK Hynix inleder produktion av DDR5-minneskretsar under 2020, men när exakt är ännu inte känt. Först ut att anamma tekniken väntas bli servermarknaden med plattformarna Sapphire Rapids från Intel och Genoa från AMD under 2021, medan vanliga konsumenter tros få vänta till 2022 innan DDR5 hittar in i persondatorer.

