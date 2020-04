Cyberpunk 2077 visas upp i juni

Med 2015 års storspel The Witcher 3 etablerade sig polska CD Projekt Red som en av spelbranschens mest uppskattade utvecklare och utgivare just nu. Förväntningarna på företagets nästkommande titel Cyberpunk 2077 är därför stora. Efter vårens aviserade försening avser företaget lansera spelet i september, och nu bekräftas också när spelet visas upp härnäst.

Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT — IGN (@IGN) April 27, 2020

Nästa stora insikt kommer under den digitala tillställningen IGN Summer of Games, vilken likt namnet antyder arrangeras av spelpublikationen IGN. Företaget avslöjar nyheten i ett Twitter-inlägg, som blott konstaterar att Cyberpunk 2077 närvarar i någon form. Huruvida närvaron består av en trailer eller mer ingående gameplay-video framkommer inte.

IGN Summer of Games går av stapeln under juni månad och utöver CD Projekt Red närvarar även utgivare som bland annat 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Google Stadia och THQ Nordic. Cyberpunk 2077 släpps i september år 2020 till PC/Windows, Playstation 4 och Xbox One. Spelet släpps även till Google Stadia men det är i skrivande stund okänt om lanseringen sker i samband med övriga plattformar.

