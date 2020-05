Seagates hårddiskar fallerar oftare än HGST- och Toshiba-modeller

Den som har sett en av sina hårddiskar gå sönder vet vilken pina det kan föra med sig. En hårddisk kan innehålla ovärderliga semesterfoton, dokument och hobbyprojekt – för att nämna några exempel. Även om informationen är sparad på en annan lagringsenhet eller en molntjänst leder oftast en fallerande hårddisk till mycket besvär som de flesta gärna skulle vilja vara utan.

Molntjänstföretaget Backblaze har troligen en djupare förståelse än de flesta för vilken frustration hårddiskproblem kan föra med sig, och i en jakt på att förstå vilka hårddiskar som är mest tillförlitliga sammanställer företaget statistik varje kvartal. Nu släpps siffrorna från första kvartalet 2020, en period där 129 959 diskar tagits hänsyn till. Resultatet är en tydlig Seagate-kopplad trend.

Backblaze räknar ut falleringstakten för hårddiskarna på årsbasis och väljer att benämna det som AFR (eng. Annualized Failure Rate). AFR går att räkna ut genom att använda variablerna antalet dagar diskarna använts under testperioden och antalet fallerande diskar under samma period. Backblaze menar att detta mått fungerar bättre än ett där det totala antalet hårddiskar också används, eftersom lagringsmiljön är under ständig förändring.

Under första kvartalet 2020 var det fyra modeller från tre tillverkare som hade noll fallerade diskar. Den skarpsynte kanske noterar att hårddiskjätten Western Digital lyser med sin frånvaro bland tillverkarna, men sedan 2019 har Backblaze pensionerat WD-märkta diskar och ersatt dessa med modeller tillverkade av Western Digital-ägda HGST. Huruvida hårddiskar med ägarens märkning gör comeback framöver återstår att se.

De modeller som med bravur klarade första kvartalet var Toshibas 4 TB- och Seagates 16 TB-hårddiskar, men det är värt att nämna att båda hårddiskar hade färre än 10 000 dagar i drift. Få dagar i drift kan få stora följder i statistiken om en disk går sönder. Till exempel skulle Seagates 16 TB-modeller få AFR på 7,25 procent om en disk fallerade, medan Toshibas diskar på 4 TB skulle få en 4,05 procent vid en fallerande disk. I kontrast skulle 12 TB-modellen från HGST endast få en AFR på 0,26 procent vid en fallerande disk, med sina över 140 000 dagar i drift.

I slutändan är trenden som visas i Backblazes undersökning tydlig, där Seagates hårddiskar går sönder snabbare än hårddiskar från HGST och Toshiba.

Äger du en hårddisk ifrån Seagate? I sådana fall, hur länge har du ägt den och har hårddisken fungerat som den ska?