Intels Alder Lake-processorer sägs få stöd för DDR5-minne

Efter att AMD fått härja relativt ostört med Zen 2-arkitekturen och dess tillhörande Ryzen-processorer tar Intel till slut upp kampen på allvar med tionde generationens Core-processorer "Comet Lake". Dessa har redan lanserats för bärbara, och serien för stationära datorer står för dörren. Teknikbranschen vilar dock inte på gamla lagrar och nya uppgifter skvallrar om egenskaper hos både elfte och tolfte generationens Core-processorer.

Generation elva går under kodnamnet Rocket Lake, som likt Comet Lake tar plats i både stationära och bärbara datorer. Varianten för stationära datorer går under kodnamnet Rocket Lake-S, vilka väntas bli kompatibla med sockel LGA 1200 som används i Comet Lake-S. Med Rocket Lake introduceras den nya arkitekturen Willow Cove, och tillverkning sker på 14 nanometer. Nya uppgifter från kinesiska teknikportalen PTT (via @MebiuW) pekar nu på de nya processorernas effektnivå.

Enligt uppgifterna når högpresterande Rocket Lake-processorer med 8 och 6 kärnor en TDP-nivå om 95 W (PL1). Enklare modeller med 8, 6 eller 4 kärnor kommer med TDP-nivåer om 80 och 60 W. De högpresterande modellernas TDP-värden kan skala upp till kortsiktigt maximalt TDP-värde (PL2) om 173 W. Modellerna med TDP på 60 och 80 W anges nå PL2-nivå om 146 W. Som jämförelse har nionde generationens Core-processorer med Core i9-9900K i spetsen PL2-värde om 210 W.

I Intels processorer används nivåerna PL1–PL4 för att bestämma processorns TDP-värde vid olika hastigheter, och därmed vilken kylning som väntas krävas vid dessa. En processor med PL1-värde om 95 W kan vid turbohastigheter över samtliga kärnor nå PL2-nivå om 210 W under ett begränsat tidsfönster, och kräver då att kylanordningen är dimensionerad för att kunna hantera denna nivå.

Main message: ADL-S supports DDR5, but only 1DPC at 4800 GT/s. 2DPC possible but only at 4000 GT/s. 1DPC only needs 4L PCB. 2DPC needs 6L, will be high cost.