AMD "Renoir" klarar Crysis utan kylning

AMD:s senaste processorserie för bärbara datorer heter Ryzen 4000 "Renoir", bär processorkärnor samsas med integrerad Vega-grafik. De nya processorerna har alla möjligheter att imponera enligt tidigare tester. Seriens fyrkärniga instegsmodell Ryzen 3 4300U begåvas med fem beräkningsenheter för grafik och en TDP om endast 15 Watt.

I ett minst sagt udda test har tyske Twitter-användaren @FritzchensFritz utforskat hur väl just Ryzen 3 4300U presterar i en Lenovo Ideapad med kylaren borttagen. Utan några som helst kylflänsar, men den bärbara datorns fläkt fortfarande monterad, kördes sedan rundor i både 3DMark, Crysis och Cinebench.

The new #Renoir APU works pretty fine without any cooling solution 🙃 pic.twitter.com/rtat3q8Kqr