Acer Predator X25 är spelskärm med 360 Hz och Nvidia G-Sync

Den som är på jakt efter en spelskärm får idag ta ställning till om uppdateringsfrekvens eller upplösning väger tyngst, i alla fall utanför det yppersta premiumsegmentet. På marknaden finns allt från ultrabreda historier, till modeller som med råge passerar 144 Hz – en nivå som länge varit något av en guldstandard när det kommer till snabba first person shooter-spel med e-sportstämpel.

Lågprissegmentet bjuder spelskärmar med 1 920 × 1 080 pixlars upplösning och 144 Hz bilduppdatering, medan ett litet prispåslag driver uppdateringsfrekvenserna till 240 Hz eller strax däröver. Under CES 2020 visade Asus nästa steg i jakten på extrema bildfrekvenser, nämligen en tidig version av en ROG Strix-skärm som rullade i 360 Hz. Nu presenterar Acer skärmen Predator X25 och bjuder därmed upp till framtida duell mot Asus högfrekventa skapelse.

Acers alternativ mäter in på 24,5 tum och använder upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar, men paneltyp nämns inte i samband med avtäckandet. För Asus modell gäller TN-panel, men även Alienware har under året utannonserat en 360 Hz-pjäs och där är IPS aktuellt. Vilket spår som gäller Predator X25 återstår att se, men klart är att Acer bygger in adaptiv bilduppdatering enligt Nvidias G-Sync.

Företaget snålar med detaljer om den kommande skärmen och vilket spann som G-Sync-implementationen verkar inom anges inte. Däremot avslöjas att funktionerna Adaptivelight och Proxisense finns tillgängliga, där förstnämnda anpassar bakgrundsbelysningens ljusstyrka efter ljuset i rummet. Den andra funktionen påminner användaren om att ta en paus från datorn efter en viss tid.

Därutöver nämns inställningsmöjligheterna för det medföljande skärmstativet, som vilar på en tredelad fot. I höjdled finns spelrum på 12 centimeter och lutningen kan ställas från -5 till 25 grader från ursprungsläget. Skärmen kan snurras +/- 30 grader runt stativet samt ställas på högkant. Av bilden att döma kantas formspråket av en del aggressiva vinklar och färgmässigt gäller svart med något inslag av rött. De omgivande skärmramarna ser ut att vara relativt tunna bortsett från den i nederkant.

Skärm Storlek Pris Tillgänglighet Predator XB3 XB323QK NV 31,5-tum 11 990 kr Oktober 2020 Predator XB3 XB273U GS 27-tum 6 190 kr Juni 2020 Predator XB3 XB273U GX 27-tum 9 490 kr Oktober 2020 Predator XB3 XB253Q GZ 24,5-tum 4 190 kr Oktober 2020

Utöver flaggskeppet avtäcker Acer även fyra enklare syskon i Predator XB3-serien. Dessa utgörs av Predator XB323QK NV på 31,5 tum, Predator XB273U GS/GX på 27 tum och Predator XB253Q GZ på 24,5 tum. Samtliga fyra är certifierade som G-Sync-kompatibla. Sett till upplösningar stöds upp till 4K UHD i toppmodellen och bilduppdatering i upp till hurtiga 240 Hz. Responstider anges till 0,5 ms (Grå till grå, GtG). Även här stöds Adaptivelight-tekniken och HDR-stöd enligt nivån Display HDR 400.

Informationen från Acer förtäljer inte när flaggskeppet Predator X25 gör debut på marknaden eller till vilket pris, och samma ovisshet gäller för Asus och Alienwares motsvarigheter. Under CES talade Asus dock om planer på lansering mot slutet av året, något som i runda slängar lär gälla även de andra två produkterna.

