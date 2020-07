Domslut fastslår att Telia måste blockera fildelningssajter

Under våren år 2018 inledde en samlad koalition av filmbolag en satsning på att tvinga internetoperatörer att stänga ned åtkomst till webbsidor som ansågs vara "piratsajter". Efter månader av lobbyverksamhet dömde Patent- och marknadsdomstolen till filmbolagens fördel, där domslutet löd att Telia skulle hindra sina kunder från att besöka sidor som The Pirate Bay, Dreamfilm och Nyafilmer.

Beslutet överklagades dock, och de juridiska hjulen snurrar långsamt då ett beslut i ärendet fattas först nu. Patent- och marknadsdomstolen fastslår nu att Telia ska blockera åtkomst till de angivna webbsidorna. Webbsidorna som ska blockeras är likt tidigare The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies. Telia har tre veckor på sig att införa blockaden av de berörda sajterna.

Utöver dessa måste Telia också blockera tillgång till andra webbsidor vars huvudsakliga syfte är att ge besökare tillgång till de blockerade sajterna. Om Telia inte följer domslutet riskerar de ett vite om en halv miljon kronor, och domen kan inte överklagas. I alliansen av film- och TV-bolag som står bakom rättsprocessen ingår bland annat svenska TV4 och Svensk Film samt de amerikanska bolagen Warner Bros och Universal.

Beslutet är det senaste resultatet i en lång rad försök från film- och tv-branschen att stoppa åtkomst till de största svenska fildelningsajterna. Så långt tillbaka som år 2017 fälldes Bredbandsbolaget av samma skäl till att blockera The Pirate Bay, något som fick kritik av bland andra Bahnhof. Under juni månad år 2020 drog Svensk Filmindustri, Nordisk Film och Rättighetsalliansen en internetleverantör inför rätta då den ansågs vara ansvarig för driften av The Pirate Bay.

