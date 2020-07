Horizon Zero Dawn släpps i augusti till PC

Tidigare under året avslöjade Guerilla Games att deras Playstation 4-exklusiva succéspel Horizon Zero Dawn var på väg till PC, med lansering senare i sommar. Nu lyfter utvecklaren bladet från munnen och avtäcker det faktiska lanseringsdatumet, nämligen 7 augusti.

Tillsammans med lanseringsdatumet publiceras även en trailer för de PC-specifika förbättringar som gjorts med spelet. Det rör sig bland annat om ytterligare dynamisk växtlighet, där denna påverkas när spelaren rör sig genom den. Därtill syns uppskruvad detaljrikedom i spelets reflektioner.

Ovanpå detta visar utvecklaren upp spelets inställningsmeny, vilken har stöd för ultrabreda upplösningar, upplåst bildfrekvens samt dynamisk upplösningsskalning. Ovanpå detta finns det möjlighet att justera synfältet (FOV) samt använda sig av spelets inbyggda prestandatest.

Horizon Zero Dawn Complete Edition inkluderar expansionen The Frozen Wilds och släpps till PC/Windows via Steam samt Epic Games Store den 7 augusti.

Är du taggad på PC-versionen av Horizon Zero Dawn, eller har du redan mättat intresset genom att spela igenom det på Playstation 4?