Mythbusters-profilen Grant Imahara har gått ur tiden

Den som uppskattar ingenjörsmässig uppfinningsrikedom och experimenterade har säkerligen kommit i kontakt med TV-programmet Mythbusters, vilket som namnet antyder gick ut på att bekräfta eller krossa myter inom en rad olika områden. Programmets värdar bestod av Jamie Hyneman, Adam Savage, Tony Belleci, Kari Byron och Grant Imahara.

Grant Imahara var en ingenjör med bakgrund inom visuella effekter hos Lucasfilm THX och Industrial Light and Magic (ILM) innan han anslöt till Mythbusters under programmets tredje säsong, och beskrevs av kollegorna som nörden i gruppen. Under åren med Mythbusters har några av hans huvudsysslor i gruppen varit att bygga robotar och sköta elektronik. Nu rapporterar The Hollywood Reporter att Grant Imahara har gått ur tiden. Enligt uppgifter är dödsorsaken en hjärnaneurysm.

I’ve retired from robot combat. My first fighting robot Deadblow was almost 20 years ago in 1999. They made it into a toy and I wrote a book on the subject. #BattleBots pic.twitter.com/4LbxlKlI0v