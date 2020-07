Project Xcloud blir en del av Xbox Game Pass i september

Hösten år 2020 blir en händelserik period för den som spelar på Microsofts plattformar. Det är sedan tidigare känt att Microsoft tar upp striden med Sony om spelarnas gunst med nästa generations spelkonsoler mot årets slut, där Xbox Series X går upp mot Playstation 5. I ett blogginlägg på Xbox Wire meddelar Microsoft nu att den strömmande speltjänsten Project Xcloud sjösätts i skarp drift i september, som del av prenumerationstjänsten Xbox Game Pass.

Project Xcloud är företagets utmanare till Google Stadia och låter användaren strömma kompatibla spel från Microsofts servrar till en mobil enhet, där Android i dagsläget är den enda plattformen som stöds. Med Project Xcloud kan användaren strömma över 100 titlar som ingår i Microsofts prenumerationstjänst Xbox Game Pass, som finns tillgänglig för både spelkonsolerna i Xbox-familjen och Windows 10 för PC-spelande.

► Läs också: Project Xcloud – ett första intryck av Microsofts strömmade speltjänst

Spelare har kunnat betatesta Project Xcloud sedan maj månad i Sverige, men Microsoft meddelar nu att tjänsten släpps i skarp drift i september i år. Den blir då tillgänglig en del av Xbox Game Pass Ultimate, den övre nivån av prenumerationen som ger tillgång till spelutbudet på både PC och Xbox, där Gold-medlemskap tillkommer för den sistnämnda.

Sett till systemkrav för en bra spelupplevelse kräver Project Xcloud att användaren har en telefon med Android 6.0 eller senare, en Xbox-handkontroll som ansluter över Bluetooth och trådlöst Wifi-nätverk över 5 GHz-bandet som levererar minst 10 Mbps i nätverkshastighet. Även mobil nätverksanslutning kan användas så länge som den uppnår grundkravet på nätverkshastighet. Sett till upplösning erbjuds i dagsläget 720p, något som kan komma att uppgraderas över tid.

Jämförelsevis erbjuder konkurrerande tjänsten Google Stadia upplösningar om 1080p och 4K, med lägsta nätverkskrav på 35 Mbps. Kunder kan också använda Stadia-handkontrollen för lägre latens, då denna ansluter direkt mot tjänstens servrar istället för att gå via telefon eller dator. Samtidigt förlitar sig Stadia helt på ett eget utbud av spel som i dagsläget är begränsat ställt mot andra plattformar.

Med Project Xcloud blir strömmande spel ett komplement till välfyllda spelkataloger på både PC och Xbox, något som växer ytterligare med höstens lansering av Xbox Series X. Då Stadia mottagit kritik både för det förhållandevis skrala spelutbudet och för Googles strategi runt tjänsten lär tillskottet av Project Xcloud i Xbox Game Pass skapa en del huvudbry hos sökjätten i september.

I samband med detta meddelar Microsoft också att tillverkningen av spelkonsolerna Xbox One S Digital Edition och nuvarande flaggskeppet Xbox One X avslutas. Detta görs för att frigöra kapacitet för tillverkning av Xbox Series X, men företaget meddelar att grundmodellen Xbox One S fortsatt tillverkas. Valet att avsluta produktionen av just denna duo kan bero på att Xbox One X ersätts av Series X till hösten, medan Digital Edition kan komma att ersättas av den omtalade Xbox Series S "Lockhart".

Microsoft anger inget konkret datum för när Project Xcloud blir en del av Xbox Game Pass, men detta sker i september månad och blir alltså en del av Xbox Game Pass Ultimate som kostar 135 kronor per månad. Nästa stora giv från Microsofts håll blir Xbox Games Showcase som går av stapeln den 23 juli, där fokus ligger på spel till Xbox Series X.

Läs mer om Microsoft Project Xcloud: