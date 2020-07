Rykte: Geforce RTX 3080 blir 20 procent snabbare än RTX 2080 Ti

Den 22 augusti 2018 lyfte Nvidia täcket från "Turing"-familjen, vilket innebär att tvåårsdagen närmar sig med stormsteg. Inför lanseringen läckte uppgifter kring de kommande korten som ur ett såll, och när det gäller de stundande "Ampere"-baserade korten är ryktena också många. Nvidia har själva avtäckt arkitekturen och bekräftat att den ska spänna från konsument- till serverprodukter och sistnämnda är vad som i dagsläget är officiell.

På senare tid har information kring kylarlösningen för Geforce RTX 3080 varit på tapeten, tillsammans med rykten om specifikationer. När det gäller prestandanivåer ställt mot nuvarande RTX 2000-familjen har det i omgångar talats om upp till fyrfaldig ray tracing-prestanda och 50 procent i övriga sammanhang. Nu proklamerar Twitter-användaren KkatCorgi att nämnda RTX 3080 ska klå RTX 2080 Ti med runt 20 procent.

The RTX 3080 has about 20% increase compared with RTX 2080 Ti