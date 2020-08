Kommande Macbook kan komma att utrustas med ny ARM-krets

Apples kommande Macbook-serie har enligt tidigare rykten sett ut att förses med en ARM-baserad processor, där systemkretsen A14X Bionic framstått som ett logiskt alternativ. Med både 5G-stöd och ett tryggt hem i kommande Ipad Pro-uppställningen skulle A14X förenkla företagets tillverkning och lagerhållning, samtidigt som god prestanda och energieffektivitet uppnås.

Nu framkommer dock en läcka som säger emot användningen av A14X Bionic i den kommande Macbooken. Den påstådda informationen kommer från Jioriku, som hävdar att den bärbara datorserien får en skräddarsydd processor ämnad enbart för användning i familjen Macbook. Processorn påstås även vara "helt olik" A14X, även om detaljer i vanlig ordning saknas.

Quick reminder that the ARM SoC in the new MacBook will not be the A series everyone knows. Not anything like A14X (example) anyway.



It's a brand new SoC made only for the MacBook