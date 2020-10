Kinesiska Xiaomi avtäckte de nya flaggskeppstelefonerna i Mi 10T-serien i september, och nu presenterar bolaget när telefonerna lanseras på den svenska marknaden, vilka lokala prisuppgifter som gäller här och ett tillhörande förbokningserbjudande.

Som tidigare rapporterat består Mi 10T-serien av tre modeller, där budgetmodellen Mi 10T Lite flankeras av två syskonmodeller i Mi 10T och Mi 10T Pro där endast lagringen skiljer de båda åt. De två flaggskeppen bestyckas med en 6,67 tum stor skärm med upplösningen 2 400 × 1 080 pixlar. Skärmen är platt utan de trendriktiga krökningarna på sidorna, och bilduppdateringen ligger i framkant med hela 144 Hz.

En trend i flaggskeppstelefoner som Xiaomi dock hoppar på är den med adaptiv bilduppdatering, där skärmpanelen anpassar uppdateringstakten efter arbetsuppgiften. Xiaomis representant berättar att bolagets teknik Adaptive Sync kan förbättra batteritiden med så mycket som 8 procent, där ett användarscenario om 6 timmars användning ligger till grund.

Mi 10T och Mi 10T Pro bestyckas med ett batteri om 5 000 milliamperetimmars kapacitet, och enligt bolagets uppgifter går batteriladdningen ned till 66 procent efter 6 timmars användning, vilket jämförs med en telefon med samma batterikapacitet men utan Adaptive Sync, som då går ned till 58 procent batteriladdning. Telefonerna kan snabbladdas via sladdbunden laddning med stöd för hela 120 watt effekttillförsel. Laddare med denna kapacitet säljs dock separat, och en laddare om 33 watt effekttillförsel ingår i paketet.

Specifikationer Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Lite Skärm 6,67"

2 400 × 1 080 px

144 Hz (adaptiv)

20:9

500 nits 6,67"

2 400 × 1 080 px

144 Hz (adaptiv)

20:9

500 nits 6,67"

2 400 × 1 080 px

120 Hz

20:9

450 nits Systemkrets Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 750G Primärminne 8 GB LPDDR5 6/8 GB LPDDR5 6 GB LPDDR4 Lagring 128/256 GB

UFS 3.1 128

UFS 3.1 64/128 GB Batteri 5 000 mAh

33 W snabbladdning 5 000 mAh

33 W snabbladdning 4 820 mAh

33 W snabbladdning Trådlösa anslutningar Wifi 6

4G/LTE 5G (Sub-6 GHz, mmWave)

Bluetooth 5.1

IR-sändare Wifi 6

4G/LTE 5G (Sub-6 GHz, mmWave)

Bluetooth 5.1

IR-sändare Wifi 6

4G/LTE 5G (Sub-6 GHz, mmWave)

Bluetooth 5.1

IR-sändare Kameror Främre: 20 mpx

Bakre: 108 mpx vidvinkel, 13 mpx ultravidvinkel, 5 mpx makro Främre: 20 mpx

Bakre: 64 mpx vidvinkel, 13 mpx ultravidvinkel, 5 mpx makro Främre: 16 mpx

Bakre: 64 mpx vidvinkel, 8 mpx ultravidvinkel, 2 mpx makro, 2 mpx djupsensor Mjukvara MIUI 12

Android 10 MIUI 12

Android 10 MIUI 12

Android 10 Färger Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Cosmic Black, Lunar Silver Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach Storlek 165,1 × 76,4 × 9,33 mm 165,1 × 76,4 × 9,33 mm 165,38 × 76,8 × 9,0 mm Vikt 218 gram 216 gram 214,5 gram

Företaget lyfter också fram att skärmen kan växla mellan 4 096 nivåer av ljusstyrka, och detta styrs av ljussensorer som är dolda under skärmen på framsidan och i kameradelen på baksidan. På tal om just kameror är detta nästa stora punkt Xiaomi fokuserar på under dagens presentation. Huvudsensorn mäter in på 108 megapixlar, sällskapad av en ultravidvinkelsensor på 13 megapixlar och en makrokamera på 5 megapixlar.

Den stora fördelen med en huvudkamera på 108 megapixlar är enligt bolaget att den höga upplösningen gör det möjligt att plocka ut individuella delar av en bild, och att dessa delar då bjuder på tillräcklig detaljrikedom och skärpa för att kunna bli egna bilder i sig. Bolaget pekar också på mer lekfulla mjukvarufinesser, som exempelvis färgfiltrerna Cyber Punk, Ice Black och Gold Vibes som "livar upp omgivningen" enligt Xiaomis representanter.

Under huven arbetar systemkretsen Qualcomm Snapdragon 865, vilket innebär stöd för 5G enligt frekvensband i Sub-6 GHz och millimetervågor (mmWave). Detta backas av 6 eller 8 GB LPDDR5 i Mi 10T, och endast 8 GB i Mi 10T Pro. Lillasyskonet Mi 10T Lite nöjer sig med Qualcomm Snapdragon 750 och 6 GB LPDDR4.

Den interna lagringen mäter in på 128 eller 256 GB för de mer avancerade syskonen, och 64 eller 128 GB för Mi 10T Lite. Lagringsformatet är UFS 3.1. Fingeravtrycksläsaren monteras i strömknappen på telefonernas högra sida. Sett till trådlösa anslutningar stöds Wifi 6 och Bluetooth 5.1. Mjukvaran består av Android 10 i grunden med användarmiljön MIUI 12 ovanpå.

Xiaomi Mi 10T och Mi 10T Pro finns tillgängliga i färgerna Lunar Silver, Cosmic Black och Aurora Blue och duon telefoner säljstartas den 22 oktober, medan Mi 10T Lite kan köpas från den 1 november. Priserna börjar vid 3 690 kronor för Lite-modellen medan Mi 10T kostar från 5 790 kronor, vilket gör den till den billigaste telefonen med Snapdragon 865. Toppmodellen Mi 10T Pro med 8 GB primärminne och 256 GB lagring kostar 6 790 kronor.

Telefonerna finns tillgängliga hos operatörerna Telia, Tre, Tele 2 och Telenor och kan förbokas nu. I förbokningserbjudandet ingår en elscooter från Xiaomi till ett värde om 4 000 kronor. Under presseventet meddelar Xiaomi även att den smarta högtalaren Mi Smart Speaker med Google Assistant-stöd säljstartas i Sverige till priset 649 kronor.