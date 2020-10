Nvidias grafikserie "Ampere" med de tillhörande grafikkorten Geforce RTX 3000-serien har fått en knackig start sett till tillgång på butikshyllorna, där orsaken stavas brist på fungerande kretsar. Bolaget valde till mångas förvåning att ta ett kliv bort från tillverkning hos dess långtida partner TSMC för att istället anlita Samsung, där kretsarna smids på dess nod om 8 nanometer.

Samsungs tillverkningsteknik har av allt att döma problem med yields, antalet fungerande kretsar per kiselplatta, vilket nu leder Nvidia till att boka tillverkningskapacitet hos TSMC på 7 nanometer med tillverkningsstart under år 2021 enligt den taiwanesiska branschtidningen Digitimes. En sådan manöver skulle innebära att TSMC under året levererar kretsar till AMD, Apple, Nvidia samt självaste Intel.

Hur utökad tillverkning av kretsar i "Ampere"-familjen påverkar Nvidias produktstrategi återstår att se, men tillverkningen hos TSMC är enligt Guru3d inte tänkt att ersätta tillverkningen hos Samsung, utan ämnad att komplettera den. Ett tänkbart scenario är att kapaciteten kan komma att exklusivt användas till främställande av grafikkretsar för kommande volymprodukter likt RTX 3050 och 3060.

Att nyttja TSMC-tillverkningen till uppdaterade versioner av RTX 3080 samt 3090 är också ett tänkbart alternativ – möjligen under "Super"-flagg eller med exempelvis RTX 3080 i 20 GB-skrud.

