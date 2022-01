Kompakt mörker och lediga dagar är ett perfekt recept för spelande, något som många klämde in under de sista dagarna av 2021. Mot slutet av förra året samlade SweClockers medlemmar också nomineringar av de spel som förtjänar en chans som årets bästa. 2021 var något av ett ljummet spelår, men trots det inkom 49 nomineringar att rösta på.

Topp fem bland 2021 års spel – enligt SweClockers medlemmar

Placering Titel Röster Andel 1 It Takes Two 139 16,77% 2 Forza Horizon 5 71 8,56% 3 Halo Infinite 61 7,36% 4 Age of Empires 4 53 6,39% 5 Resident Evil Village 45 5,43%

Med facit i hand står klart att SweClockers håller med både The Game Awards och FZ-medlemmarna, när färgglada, Josef Fares-regisserade It Takes Two kliver upp på förstaplatsen. Titeln är utvecklad av svenska Hazelight och lanserades i mars. Omröstningens kommentarstråd antydde att It Takes Two är en favorit hos många. Att så är fallet är tydligt, eftersom spelet har dubbelt så många röster som fartfyllda Forza Horizon 5 på andra plats.

► Se Jonas och Kenneth pussla sig fram genom It Takes Two

Längre ned på listan är det ett fåtal röster som skiljer placeringarna åt. Tredjeplatsen knips av den senaste delen i Microsofts långa Halo-serie, medan det vankas strategi med fjärdeplatsens Age of Empires 4. Resident Evil Village kniper femteplatsen, men blott en röst framför Battlefield 2042 och Far Cry 6, som har exakt lika många röster.

Värt att understryka är dock att spelåret 2021 verkligen inte kommer att gå till historien för ett stort antal vassa titlar. I omröstningen kring fjolårets bästa spel valde nämligen 16,77 procent, av de totalt 1 140 röstande medlemmarna, alternativet "Jag har inte spelat något av följande spel". Procentsatserna som syns i tabellerna räknar bort dessa röster och baseras således på 829 unika medlemsröster.

SweClockers medlemmar föredrar äldre spel

Det spel jag lirade mest 2021… Röster Andel släpptes 2021 214 19,37% släpptes tidigare 807 73,03% är fortfarande i early access eller är en remaster/remake 84 7,60% Totalt 1 105

Ett spel kan sluka många timmar utan att vara favoriten, varför omröstningen om årets bästa spel flankerades av en variant som handlade om lanseringsåret för titeln som lirats mest under året. Här valde 73 procent att det är ett spel från ett tidigare år som spelats mest, medan drygt 19 procent satsat på en 2021-titel. I nästan 8 procent av fallen är det en remaster eller remake som gått varm, en kategori som inte kvalade in till omröstningen.

Klicka här för att se hela resultatet Placering Titel Röster Andel 1 It Takes Two 139 16,77% 2 Forza Horizon 5 71 8,56% 3 Halo Infinite 61 7,36% 4 Age of Empires 4 53 6,39% 5 Resident Evil Village 45 5,43% 6 Battlefield 2042 44 5,31% 7 Far Cry 6 44 5,31% 8 Metroid Dread 41 4,95% 9 Pathfinder: Wrath of the Righteous 33 3,98% 10 Ratchet and Clank: Rift Apart 30 3,62% 11 Returnal 29 3,50% 12 Farming Simulator 2022 28 3,38% 13 Hell Let Loose 23 2,77% 14 New World 19 2,29% 15 Psychonauts 2 18 2,17% 16 Call of Duty: Vanguard 15 1,81% 17 Kena: Bridge of Spirits 15 1,81% 18 Subnautica: Below Zero 14 1,69% 19 Guardians of the Galaxy 13 1,57% 20 Hitman 3 11 1,33% 21 Deathloop 10 1,21% 22 Crab Game 8 0,97% 23 Football Manager 2022 8 0,97% 24 Little Nightmares 2 8 0,97% 25 The Ascent 7 0,84% 26 Icarus 6 0,72% 27 Tales of Arise 6 0,72% 28 Walkabout Mini Golf VR 6 0,72% 29 Death's Door 3 0,36% 30 Inscryption 3 0,36% 31 The Forgotten City 3 0,36% 32 Chernobylite 2 0,24% 33 Sable 2 0,24% 34 The Last Stand: The Aftermath 2 0,24% 35 12 Minutes 1 0,12% 36 Griftlands 1 0,12% 37 Lost Judgement 1 0,12% 38 Omno 1 0,12% 39 Ruined King: A League of Legends Story 1 0,12% 40 Shin Megami Tensei V 1 0,12% 41 Song of Iron 1 0,12% 42 Tavern Master 1 0,12% 43 Wrestling Empire 1 0,12% 44 Axiom Verge 2 0 0,00% 45 Grime 0 0,00% 46 Mayhem in Single Valley 0 0,00% 47 Narita Boy 0 0,00% 48 Scarlet Nexus 0 0,00% 49 The Artful Escape 0 0,00% Totalt 829

Resultat från tidigare år: