Under förra veckan letade sig AMD:s senaste processor Ryzen 7 5800X3D ut hos återförsäljare. Det nya åttakärniga flaggskeppet riktar in sig specifikt på spelprestanda, något som den med hjälp av extra tilltaget staplat L3-cache gör särskilt väl i processorbundna spelscenarion – åtminstone i Windows. Där stryker även prestanda i annat än spel på foten, till följd av tekniska begränsningar med 3D-V-Cache-tekniken.

Nu har Phoronix gett AMD:s cacheberikade modell en omgång även i Linux, där Ryzen 5800X3D inte skiner lika starkt på spelsidan. Tillsammans med ett Radeon RX 6800 XT har processorn testats i Ubuntu 22.04, med version 5.17 av Linux-kärnan samt Mesa i version 22.0-dev. I jämförelse med Ryzen 5800X var det endast två spel som kunde skönja någon större förbättring – Deus Ex: Mankind Divided samt Shadow of the Tomb Raider.

För resterande titlar var prestandan likvärdig med skillnader om som högst upp till drygt 5 procent. Merparten av spelen testades i flera upplösningar och kvalitetsinställningar, men som lägst i 1080p. Enligt Phoronix kommer det ökade cacheminnet helt enkelt inte till sin rätt i spel till Linux, varför prestandaökningar uteblir.

Även om Ryzen 7 5800X3D i slutändan inte rekommenderas till den som är intresserad av spelprestanda i Linux upptäcker Phoronix flera andra intressanta användningsområden. Likt tester i Windows vinner den inga direkta prestandapoäng för mer generella laster. Däremot visar sig cacheminnet vara en fördel vid beräkningar inom artificiell intelligens och maskininlärning även vid lägre klockfrekvenser. Resultaten tar sig dock inte riktigt förbi flaggskeppet Ryzen 9 5950X, som behåller sin position som toppmodell.