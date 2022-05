Steelseries slog på stora trumman när Arctis Pro-serien lanserades 2018 och flaggskeppet var då trådlösa Arctis Pro Wireless. Extra stora högtalarelement med brett frekvensspann med stöd för "hi-res"-ljud, smart batterihantering och bekväm design har sett till att det trådlösa headsetet hållit sig i toppen av diverse listor när det pratas om sådana. Nu presenterar Steelseries en uppföljare till den anrika serien och dessa går under namnet Artis Nova Pro.

Steelseries Arctis Nova Pro-serien är omdesignade från grunden, men behåller mycket av det som uppskattats i vanliga Arctis Pro-lurarna. Huvudband och kåpor får ett nytt utseende, men Steelseries behåller bandet som lättar trycket mot hjässan. För att höja komforten går kåporna att vrida och justera på flera olika sätt för att passa olika huvudformer.

Precis som tidigare Arctis Pro-serien är nya Nova Pro utrustat med ljudelement på 40 mm med ett frekvensspann på 10–40 000 Hz. Elementen tillsammans med Steelseries nya akustiska kammare, stöd för "hi-res"-ljud via nya Game DAC Gen 2 och Sonar Audio-mjukvara, som låter användare finjustera ljudet ordentligt med en mer detaljerad equalizer, ska enligt Steelseries erbjuda en högkvalitativ ljudupplevelse oavsett om du spelar, tittar på film eller lyssnar på musik.

Mikrofonen är inbyggd i den vänstra kåpan och dras ut vid användning. Det är en bidirectional-mikrofon med brusreduceringsstöd som plockar bort oljud under 25 dB(A). Används headsetet med en dator förbättras brusreduceringen med AI-teknik.

Arctis Nova Pro kommer i både trådlöst och trådbundet format, där den senare går att koppla till flera enheter via USB-kabel. Den trådlösa varianten har lite fler anslutningsmöjligheter: Sändaren kan kopplas in i valfri enhet via USB och det finns även stöd för bluetooth som låter dig koppla lurarna till mobiltelefon. Ljud från sändare och bluetooth-enhet kan spelas upp samtidigt och 3,5 mm-kabel medföljer i båda versionerna.

Batteritiden för den trådlösa varianten specificeras på upp mot 44 timmar, en stor höjning från 10 timmar på Arctis Pro Wireless. Precis som med den tidigare modellen använder Steelseries ett system med två batterier, där det ena laddas i sändaren för att möjliggöra ett snabbt byte vid behov.

Steelseries Arctis Nova Pro finns tillgängliga från och med idag via företagets webbplats samt i välsorterade elektronikbutiker. Rekommenderat pris för den kabelförsedda varianten ligger på 2 999 kronor medan det trådlösa alternativet kostar 4 099 kronor.

