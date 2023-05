En styrka hos spelkonsoler av olika slag är att snabbt kunna pausa och återuppta spelsessioner. På Xbox kallar Microsoft funktionen för "Quick Resume" och i samband med avtäckande av handhållna ROG Ally återupprepar Xbox-chefen Roanne Sones att det är något Microsoft vill introducera även till PC.

På Xbox låter "Quick Resume" spelare inte bara pausa själva spelet, utan processen i sig läggs på is för att inte uppta prestandaresurser. Det gör det möjligt att uppta spelet även om konsolen ställs i viloläge däremellan samt möjligt att sömlöst växla mellan olika spel. Att faktiskt implementera det utanför Xbox betydligt mer kontrollerade och stängda ekosystem är däremot svårare, varför det inte finns i Windows.

Funktionen är särskilt aktuell med nya handhållna Windows-baserade enheter på marknaden, där möjlighet att snabbt släcka skärm eller växla från viloläge ofta är viktigt. Windows brist på optimeringar för små skärmar och handhållet läge har kritiserats i flera tester, såväl på SweClockers som internationellt.

Mer fokus på handhållet i framtiden

I videoklippet berättar Roanne Sones att just handhållna enheter "förändrat hur Microsoft tänker på Windows-upplevelsen" och nämner just "Quick Resume". Därtill nämns att Microsoft utforskar vilka möjligheter som finns för att enkelt kunna växla och flytta sin spelsession från sin stationära dator till en handhållen enhet.

Xbox-chefen ger inga konkreta löften, men mellan raderna ser det ut som att Microsoft planerar en större satsning på just handhållet. Det stämmer även väl in med en läcka från april, som visade på att Microsoft testar ett specialläge för Windows som anpassar för just handhållna speldatorer.