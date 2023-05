Mot målet att elektrifiera samhället ligger litiumjonbatterier högt upp på agendan, inte minst för att på lång sikt göra fordonsflottan fossilfri, men även för att lagra energi utvunnen från förnybara källor. I Sverige ligger startup-bolaget Northvolt i framkant och är nu i full färd mot att bli en global aktör, där bolaget tidigare under våren gick ut med en avsiktsförklaring om att etablera en fabrik i Tyskland.

Nu står det klart att Northvolt går från ord till handling och att nästa storsatsning äger rum i den tyska delstaten Schleswig-Holstein, Heide. Beskedet kommer efter att den tyska staten beslutat att gå in med hundratals miljoner euro i projektet, som väntas generera 3 000 direkta jobb och ytterligare flera tusen indirekt i regionen Heide.

Att fabriken skulle placeras i Tyskland var inte en självklarhet då Northvolt tidigare indikerat att projektet kunde skjutas på framtiden. Anledningen var att USA med sin Inflation Reduction Act of 2022 ger incitament, subventioner och skattelättnader för att uppmuntra företag till gröna satsningar i landet. Stödpaketet har väckt irritation inom EU som tvingats agera med bland annat "Temporary Crisis and Transition Framework" (TCTF).

TCTF kom till under coronapandemin för att ge medlemsländer större flexibilitet att gå in med statliga medel för att stödja ekonomin. Ramverket förlängdes av samma anledning fram till 2026 som direkt följd av Rysslands invasion av Ukraina, och används flitigt för bland annat gröna satsningar och att bygga ut EU:s inhemska halvledarförmåga. Det är just detta som gjort det möjligt för Tyskland att stödja Northvolts etablering i Schleswig-Holstein, Heide.

Det spelar roll hur vi producerar battericeller. Använder du kol i dina produkter bäddar du in CO2-avtryck i dina batterier, men använder du ren energi kan vi bygga en mycket hållbar produkt. Vår filosofi är att nya energiintensiva industrier, som batteritillverkning, ska etableras i faktisk geografisk närhet där den rena energin produceras. – Peter Carlsson, medgrundare och VD på Northvolt.

Ett annat skäl till att välja just Heide tillskrivs möjligheten att producera "gröna batterier". Medan det råder energibrist i delar av Europa till följd av flaskhalsar i elnätet är Heide en region som går med överskott av el producerad med framförallt vindkraft, på land och till havs. Detta förklarade Northvolts VD, Peter Carlsson, i samband med den tidigare avsiktsförklaringen.

Den nya fabriken, kallad Northvolt Drei, ska när den står färdig 2025 kunna producera battericeller motsvarande 60 gigawattimmar (GWh) årligen, vilket tillsammans med andra projekt innebär att Northvolt har en planerad framtida kapacitet om 170 GWh per år. Tysklands näringslivs- och klimatminister Robert Habeck låter meddela att de statliga subventionerna måste godkännas av Europakommissionen, där "konstruktiva diskussioner" pågår.

Källa: Financial Times