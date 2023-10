Att konkurrensmyndigheter alltmer har ögonen på Big Tech har gjort Microsofts väg mot att förvärva Activision Blizzard allt annat än spikrak. Efter turer och avslag på flera håll var brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authorith (CMA) det sista farthindret, och i slutet av september vände även dem och gav ett preliminärt godkännande till affären.

Nu rapporterar The Verge att Microsofts förvärv av Activision Blizzard kan gå i lås den 13 oktober, hela 20 månader efter att affären blev officiell. Trots att datumet är endast en vecka bort i tid är det inte helt hugget i sten, då CMA ännu inte gett sitt slutgiltiga godkännande. The Verge noterar dock att CMA:s deadline för att ta in åsikter från andra parter går ut idag (6 oktober). Allting ska dock peka mot att myndigheten godkänner affären.

Genombrottet för Microsoft kom efter att de meddelade att de säljer Activisions rättigheter för strömning av spel till konkurrenten Ubisoft. Ett av CMA:s stora orosmoln var nämligen att Microsoft redan ansågs ha en dominerande position på molnspel med prenumerationstjänsten Game Pass, en position som skulle stärkas och riskera skapa en monopolsituation om Activision Blizzards innehåll blev exklusivt den tjänsten.

Det finns samtidigt ett sista potentiell farthinder efter CMA, vilket är den amerikanska motsvarigheten Federal Trade Commission (FTC). Konkurrensmyndigheten som även den var emot affären förlorade i ett mål mot Microsoft, som banade väg för mjukvarujätten att förvärva Activision Blizzard. FTC har dock överklagat detta, men hur det blir med den saken står klart först efter den 13 oktober.

Om affären blir verklighet och överklagan går vidare skulle FTC i teorin kunna gå vidare och göra Microsofts förvärv av Activision Blizzard ogjord. The Verge skriver dock att konkurrensmyndigheten skulle möta en "aldrig tidigare skådad" uppförsbacke i att driva detta.

