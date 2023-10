Kinas inhemska processortillverkare Loongson tar med den nya modellen 3A6000 ett rejält kliv uppåt i prestandaligan jämfört med föregångaren 3A5000, rapporterar Wccftech. Kinesiska sajten My Drivers har fått tag i kretsen och kör ett batteri tester där den jämförs med Intels Core i3-10100 och AMD:s Ryzen 3 3100.

Intels 10:e generation och AMD:s Zen 2-arkitektur är inte de senaste från företagen, men för inte så länge sedan var Loongsons kretsar hjälplöst långsamma jämfört med alla någorlunda moderna processorer från endera företag. Med 3A6000 har Loongson lyckats få till en design med fler instruktioner per klockcykel än de två kretsar My Drivers har jämfört med.

Loongson 3A6000 har en maximal klockfrekvens på 2,5 GHz, men trots att i3-10100 ligger på 4,0 GHz och Ryzen 3 3100 på 3,9 GHz så får den kinesiska processorn nästan lika höga resultat i benchmarktester som SPEC CPU och Unixbench, med upp till dubbelt så hög prestanda som 3A5000.

Det här handlar om ren CPU-prestanda. På andra områden har Loongson fortfarande en bit kvar. När My Driver testar videouppspelning klarar 3A6000 bara 4K-video med 30 bilder per sekund medan 60 börjar hacka. Stöd för att spela spel med processorn är också begränsat, men det fungerar med åtminstone några titlar som World of Warcraft och de senaste Tomb Raider-spelen.

Loongson planerar att släppa fler kretsar med samma arkitektur och fler CPU-kärnor: 3B6000 med 8 kärnor, 3C6000 med 16 kärnor och 3D6000 med 32 kärnor.