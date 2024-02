För tio år sedan hade antalet streamingtjänster börjat växa. Netflix var kung och kostade 79 kronor i månaden, och framtiden för konsumenterna såg ljus ut. Idag är antalet tjänster betydligt större och priserna har gått upp överallt. Netflix grundabonnemang med bara en skärm och 720p-upplösning kostar en hundralapp och för 4K-upplösning får kunder punga upp 179 kronor i månaden.

Svenska konkurrenten Viaplay har också blivit dyrare. I slutet av 2023 meddelade företaget att tjänstens dyrare abonnemang med sportpaket blir 27 procent dyrare och kostar nu 699 kronor istället för 549 kronor i månaden. Nu är det det billigaste paketet, ”Film & Serier”, som också ökar i pris: Från 149 till 169 kronor, rapporterar Moviezine.

– Vi strävar ständigt efter att berika vårt utbud och att erbjuda en bred variation av högkvalitativ underhållning. Prisjusteringen innebär att du även fortsättningsvis kan se fram emot egenproducerat Viaplay-innehåll såväl som internationella serier och filmer av toppklass samt kända filmer och serier för barn, heter det i ett mejl som Viaplay har skickat ut till abonnenterna.

De billigaste streamingtjänsterna är idag Amazon Prime Video och de billigaste paketeb på Disney Plus och TV4 Play Plus, som går på 59 kronor i månaden. HBO Max och Apple TV Plus kostar båda 99 kronor i månaden.