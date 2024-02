2014 presenterade Zvi Or-Bach på Monolithic IC 3D en analys av marknaden för integrerade kretsar och fann att den tidigare konsekventa prisnedgången på kretsar räknat i kostnad per transistor hade avstannat. Tio år senare visar Google att det har blivit en ihållande trend, rapporterar Semiconductor Digest.

Sedan 28-nanometernoderna från TSMC, Intel och andra tillverkare har storleken på varje transistor minskat och antalet transistorer ökat, men priserna på kretsarna har ökat så att priset per transistor till och med har gått upp en aning. 90-nanometersprocesserna kostade runt tre gånger mer per transistor än 28-nanometer, men sedan har priset vänt upp och ligger idag kring 20–30 procent högre per transistor.

Orsakerna är flera. Bland annat har maskinerna som tillverkar kretsarna blivit vansinnigt dyra. En kretsfabrik kan kosta hundratals miljarder kronor med all utrustning, och det tar åratal att få igen kostnaden.

Att det blivit så här kan utgöra en del av förklaringen till att alla företag som designar nya kretsar inte rusar efter de senaste och minsta processerna, och att det fortfarande tillverkas många kretsar med exempelvis just 28-nanometersprocess.