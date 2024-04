Den österrikiska nätintegritetsorganisationen None of your business (Noyb) tar nu Open AI till rättegång för brott mot GDPR. Noyb anser att företaget inte gör tillräckligt för att se till att Chat GPT ger ut korrekt information – vilket organisationen menar strider mot dataskyddsförordningen.

Ett sådant fall, som Noyb själva använder som en grund för sin stämning, är när Chat GPT uppgav ett felaktigt födelsedatum av en känd person – som för närvarande är anonym. Användare kan skicka in rättelser på faktafel i Chat GPT men samtidigt påstår Open AI att det är för svårt att rätta felen då AI-modellerna är för komplexa för att hantera rättelser.

Det är helt klart möjligt att arkivera vilken träningsdata som har använts och åtminstone ha en aning om vart det kommer ifrån. Det verkar som att med varje innovation kommer en ny grupp företag som tror att sina produkter inte behöver rätta sig efter lagen. – Maartje de Graaf, Noybs advokat.

Det är inte första gången som Open AI hamnar i juridiskt trubbel. Tidigare har Italien och Polen lyft liknande klagomål som Noyb gjort mot bolaget. Straffet som företag kan få för brott mot GDPR är böter som motsvarar uppemot 4 procent av bolagets globala omsättning. Det finns ännu inget satt datum för rättegången.