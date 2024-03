Under mars månad ska Meta göra sig av med Oculus-konton för Meta Quest helt, enligt The Verge. Användare har fått ett mejl från Meta om ändringen och hur de ska migrera till ett Meta-konto. Görs inte detta innan den 29 mars riskerar du att förlora bland annat dina köp, sparade spel, applikationer och spelvaluta. Om du har ett Oculus-konto som du ännu inte migrerat till ett Meta-konto kan du göra det via länken.

Beskedet blir den sista spiken i Oculus-kontonas kista. Redan 2020 meddelade Meta – som då hette Facebook – att de avslutar stödet för Oculus-kontona till januari 2023. De tog första steget till det med att kräva nya Quest-användare till att registrera sig med sina Facebook-konton.

Målet var att skapa en tätare integration mellan Oculus Quest-headsets och moderbolagets andra tjänster. 2022 tog Meta bort kravet för Facebook-konton och började erbjuda nya användare att registrera sig med Meta-konton istället.

Har du ett Oculus-konto som du måste migrera?