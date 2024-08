Sonos släppte ny version av sin applikation tidigare i år och den fick snabbt väldigt mycket kritik då den bland annat saknade fundamentala funktioner. Sonos har bett om ursäkt för appens skick och har lovat bättring och har tagit fram en tidsplan för kommande uppdateringar.

Nu har företaget tagit situationen med applikationen ett steg längre och skjutit upp lanseringen av två kommande produkter för att kunna helhjärtat fokusera på att laga mjukvaran. Bakom beslutet är att företaget under sin granskning av applikationen hittat ännu fler buggar som gör livet surt för användare.

Vi anser att vårt fokus måste vara att prioritera appen framför allt annat. Detta innebär att vi skjuter upp de två stora produktlanseringar vi hade planerat för Q4 tills vår appupplevelse når den kvalitetsnivå som vi, våra kunder och våra partners förväntar sig från Sonos. – Sonos

Specifikt vilka produkter företaget skulle släppa är för tillfället okänt. Enligt rykten handlar det om en ny ljudlimpa som skulle ersätta nuvarande flaggskeppet Arc. Sonos initial plan att släppa dessa under fjärde kvartalet kommer som sagt inte bli av, utan i stället blir det lansering någon gång under första kvartalet 2025. Med ändringen i tidsplanen vore det inte oväntat att enheterna presenteras officiellt under CES-mässan i januari nästa år.