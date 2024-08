I början av maj släppte Sonos en helt ny mobilapplikation för att ställa in och styra företagets olika högtalare, och att kalla lanseringen en flopp är att underskatta hur dåligt mottagande den har fått. På Google Play-butik har den nya versionen ett genomsnittsbetyg på 1,3 av 5. På Apples App Store är genomsnittet fortfarande högt, men sortera recensionerna efter datum så syns en liknande bild som hos Google.

Användare har även flockat till Sonos supportforum, Reddit och andra diskussionsforum för att uttrycka sin frustration över den nya applikationen, och problemen har diskuterats flitigt i media. Nyligen meddelade företaget att det har skjutit upp lanseringen av nya produkter för att fokusera på applikationen, men det kanske inte räcker, rapporterar The Verge.

Enligt sajtens källor diskuterar högt uppsatta chefer på företaget om de ska återlansera den gamla versionen av applikationen. Sonos vd Patrick Spence har tagit på sig skulden för fadäsen, men envisas offentligt fortfarande med att ny applikation omdesignad från grunden är nödvändig för att kunna släppa nya funktioner snabbare och expandera till nya produktkategorier.

En av de produkter Sonos har skjutit på är en uppföljare till soundbarhögtalaren Arc, men enligt The Verges källor hoppas företaget få ut den under oktober så att den är ute under julhandeln. Eftersom Sonos har ett brutet räkenskapsår som slutar sista september stämmer det fortfarande med en försening till ”2025”.