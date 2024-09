Att påstå att Intels nya generation processorer är nära förestående är knappast att att sticka ut hakan för mycket. Enligt siffror från ett nyligen genomfört prestandatest i Geekbench ser det blå laget ut att slå den röde konkurrenten på fingrarna.

Enligt data som finns tillgänglig når flaggskeppet Core Ultra 9 285K upp till 3 420 poäng i enkeltrådad prestanda och 23 376 poäng i flertrådad last. Detta gör den ungefär 2 procent snabbare i enkeltrådad last och 14 procent snabbare i flertrådad last än AMD:s Ryzen 9 9950X.

Med Zen 5 och toppmodellen Ryzen 9 9950X har AMD för närvarande prestandakronan i de flesta syntetiska tester i SweClockers testlabb så Intel ser ut att bjuda upp till dans.

Vilka siffror testlabbet mäter lär vi se inom en inte allt för avlägsen framtid.