Som utlovat hölls en nio minuter lång ”teknisk presentation” av Playstation 5 Pro på Playstations Youtubekanal under tisdagseftermiddagen. Sändningen leddes av Playstations chefsarkitekt Mark Cerny, som i snabba drag beskrev att vi kan förvänta oss en konsol med betydligt bättre grafikprestanda än originalversionen av Playstation 5, utan att gå in på detaljer.

Vi fick dock en glimt av hur Playstation 5 Pro kommer att se ut, och precis som det mesta pekat på är Playstation 5 Pro vit och har tre ränder på sidan. Den saknar dessutom skivläsare, vilket varit ett rykte som cirkulerat men som många ställt sig tveksamma till.

Presentationen inleddes med att prata om Playstation 5, och hur utvecklare ibland frustrerats över att inte kunna leverera grafikprestanda. Därför har Sonys fokus i utvecklingen av Playstation 5 Pro handlat just om grafikprestanda.

Detta har resulterat i tre fokusområden: större GPU, AI-driven uppskalning och avancerad ray tracing. I presentationen visades exempel på hur mycket mer kraftfull Playstation 5 Pro är i jämförelse med Playstation 5 i spel som The Last of Us 2, där den nya konsolen når upp till 60 fps där föregångaren bara nådde 30 fps. Som ryktena gjort gällande är den AI-drivna uppskalning som Sony pratar om PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Hårdvaruuppgraderingarna i PS5 Pro kommer enligt Cerny att resultera i 45 procent snabbare rendering, där målet är att spelare inte ska behöva kompromissa mellan prestanda och hög grafikkvalitet.

Officiell information om specifikationer från PS-bloggen

På den officiella Playstation-bloggen står det så här om de tre fokusområdena och hur de påverkar prestandan i PS5 Pro:

Uppgraderad GPU: PS5 Pro har en GPU med 67% fler beräkningsenheter och 28% snabbare minne, vilket ger upp till 45% snabbare rendering för en jämnare spelupplevelse.

Avancerad ray tracing: En kraftfullare ray tracing-teknik som möjliggör mer dynamiska ljusreflektioner och brytningar, där ljusstrålar beräknas upp till tre gånger snabbare än på den nuvarande PS5.

AI-driven uppskalning: PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) använder maskininlärning för att förbättra bildkvalitet och skärpa genom att tillföra enastående detaljnivå.

Vi väntar fortfarande på att kunna grotta ner oss i mer detaljerade specifikationer. Värt att notera är att 2 TB SSD och wifi 7-stöd nämns på bloggen. Dock nämns inget om Dolby Vision eller HDR 10+.

PS5 Pro släpps den 7 november och har fått prislappen 799,99 euro.