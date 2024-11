Warcraft firar 30-årsjubileum, och det firar Blizzard så det står härliga till. En läcka förra veckan avslöjade att en Remastered-version av Warcraft 2 såg ut att vara på väg, men nu har företaget överraskat med att släppa både originalet och tvåan i upphottade nyutgåvor.

Blizzards utvecklare har ritat om all grafik i spelen för hand, och spelare kan slå av och på de nya bildresurserna för att växla mellan originalgrafiken och den nya. Musik och ljud ingår också utan komprimering, och Blizzard har lagt till förbättringar i användargränssnittet tagna från senare spel som Warcraft 3. Det handlar till exempel om hälsoindikatorer över varje enhet, möjlighet att markera fler enheter i grupp och hjälpsamma indikatorer på snabbtangenter.

Företaget har även rotat i arkiven och spelen inkluderar konceptbilder och annat som aldrig har visats upp tidigare.

Warcraft 2 inkluderar dessutom expansionen Beyond the Dark Portal och inte minst multiplayer för upp till åtta spelare via Battle.net.

Till skillnad från originalen som släpptes för både Windows och Mac fungerar Remastered-versionerna enbart på Windows 10 och uppåt. Men med lågt ställda systemkrav är det fullt möjligt att även Macanvändare kommer kunna återuppleva Azeroth med hjälp av exempelvis Apples Game Porting Toolkit.

Spelen säljs styckvis eller tillsammans med Warcraft 3: Reforged – som samtidigt får en stor uppdatering till version 2.0 – i Warcraft Remastered Battle Chest.