Steam-recensionerna av No Mans Sky ligger nu på betyget "Väldigt Positiva", både sett till nya recensioner och alla recensioner sedan spelets lansering, vilket betyder att 80 procent av alla recensioner är nu positiva. När No Mans Sky släpptes 2016 fick spelet en våg av kritik från spelare och recensenter som tyckte att spelet inte leverade på förväntningarna.

Många spel som gjort spelare besvikna vid lansering har inte lyckats vända sin situation på samma sätt som No Mans Sky. Fredrik Eriksson, redaktör på FZ, säger att utvecklaren Hello Games visat ett starkt engagemang efter spelets kritiserade debut genom att kontinuerligt släppa innehållsrika uppdateringar.

– Man ska absolut inte förringa skicket och svikna löften vid releasen, men Hello Games har efter det fiaskot agerat närmast klanderfritt. Bra, många, relevanta och gratis uppdateringar. En otrolig comeback, men det är förstås trist att det skulle behövas en comeback till att börja med.

Nästa tröskel som spelet behöver ta sig förbi är att få 95 procent positiva recensioner för en "Överväldigande Positiv" bedömning.

Hello Games nästa spel, Light No Fire, har ett liknande koncept som No Mans Sky fast med en fantasy-värld som blir unik för din spelupplevelse. Det har dock inte kommit några uppdateringar kring spelet sedan det presenterades förra året. Hello Games ser ut att vara mer försiktiga med att bygga upp förväntningar innan spelet har något banbrytande att erbjuda.

Har du spelat No Mans Sky? Vad tycker du om spelet?