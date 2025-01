Det finns idag två konkurrerande standarder för avancerad HDR för film och tv i hemmet – Dolby Vision och HDR 10 Plus. Det senare är en öppen standard som utvecklades av Samsung, och inga tv-apparater från företaget har stöd för konkurrenten. Sony och LG stödjer bara Dolby Vision, medan tillverkare som Hisense, TCL och Panasonic har stöd för båda.

Bland streamingtjänsterna har ett antal lagt till stöd för båda teknikerna. Det gäller bland annat Apple TV Plus, Paramount Plus och Amazon Prime Video. Netflix, Max (HBO) och Disney Plus har hittills valt att hålla sig till Dolby Vision, vilket har varit en nackdel för Samsung-ägare.

Nu rapporterar Media Play News att Disney har valt att följa efter dotterbolaget Hulu och ska börja erbjuda strömning med HDR 10 Plus. Nyheten presenterades av företaget som driver utveckling av standarden under en presskonferens på CES-mässan. Exakt när tjänsten kommer rulla ut stödet för tekniken har inte avslöjats.