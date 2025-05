Utvecklare på företaget Tiny Corp har tagit fram en metod för att använda ett grafikkort över USB 3.0, rapporterar Tom's Hardware.

Det fungerar med Windows, Linux och Mac OS, åtminstone i teorin – utvecklarna har än så länge bara testat på Mac, men eftersom det enda kravet är kodbibliotek libusb har de ingen anledning att tro att det inte fungerar på Linux och Windows.

Nu handlar det inte om grafikkort för spel. Det skulle USB 3.0:s försumbara bandbredd på 10 Gbit/s aldrig räcka till även om det var teoretiskt möjligt. Istället handlar det om att köra Tinygrad, företagets hemsnickrade mjukvara som kommunicerar direkt med GPU-kärnorna för att köra beräkningar för maskininlärning.

Enligt Tiny Corps utvecklare har AMD de grafikkort som på papperet ger bäst prestanda per krona för maskininlärning, men på grund av ”usel” mjukvara är det ingen som använder dem. Med Tinygrad kan användare kringgå AMD:s drivrutin och mjukvaran ROCm – och nu även ansluta korten via gammal vanlig USB istället för PCI-Express (på moderkort eller via Thunderbolt).

Än så länge fungerar metoden bara med RDNA 3- eller 4-baserade grafikkort från AMD. Utöver kortet krävs en USB-adapter baserad på ASM2464PD-kretsen som ADT-UT3G. Koden ingår i Tinygrad, men hittills finns inte mycket till dokumentation.