När det kommer till små datorlådor enligt SFF (Small Form Factor)-konceptet finns det många begränsningar när det kommer till datorkomponenter, där storleken ofta ställer till problem. Majoriteten av grafikkorten i prestandanklassen tar vanligtvis upp fler än två expansionsplatser och är därmed ofta för stora för SFF-byggen, men där Nvidias och AMD:s egna kort ofta håller sig innan för ramarna. Då är frågan hur kylningen blir med nya Geforce RTX 3080 Founders Edition och dess annorlunda kylarlösning.

För att undersöka detta fick redaktionen in ett Louqe Ghost S1 MK3 från Inet där undertecknad genast satte igång att klämma in komponenter i chassit. Processorn som hamnade i bygget är Intel Core i9-9900K som kyls av Noctua NH-L12 med enbart 92-millimetersfläkten. Till det finns även Silverstone SX700-LPT på 700 W. Slutligen slängs Geforce RTX 2080 Ti in som jämförelse samt EVGA Geforce GTX 1080 Superclocked som en av få tredjepartskorten redaktionen har just nu som får plats i bygget.

För att pressa korten används samma mjukvaror som vid vanliga grafikkortstesten som då handlar om Ungine Superposition, medan allt loggas i GPU-Z. Korten får snurra i drygt 30 minuter var och värdena plockas från sista 60 sekunderna från varje runda. Varje kort kördes även två gånger med en omstart mellan för att vara säkra på att inget konstigt hände under rundans gång.

Temperatur och fläkthastighet

Med siffrorna i hand ser det inte alls lika illa ut som förväntat där Geforce RTX 3080 faktiskt hamnar en grad under förra generationens toppkort RTX 2080 Ti. Ytterligare överraskning var processortemperaturen som är högre med Geforce RTX 2080 Ti som kan bero på att kylaren vispar runt varm luft snarare än skicka ut den.

RPM Nvidia Geforce RTX 3080 2 325 RPM Nvidia Geforce RTX 2080 Ti 2 450 RPM EVGA Geforce GTX 1080 FTW 2 275 RPM

Med temperaturerna redovisade är det också värt att kika på fläkthastigheten för respektive kort och se om någon av modellerna har det mer kämpigt. Så verkar inte vara fallet utan samtliga hamnar relativt nära varandra, med Geforce RTX 3080 i mitten med 2 325 RPM som är någorlunda lugnt sett till omständigheterna.

Klockfrekvens över tid

Slutligen är det dags att kika på klockfrekvenserna för respektive kort där Geforce RTX 3080 har det betydligt mer svajigt än vad som sågs vid recensionen. Samma kan inte sägas om Geforce RTX 2080 Ti och EVGA GTX 1080 Superclocked som har betydligt jämnare klockfrekvenser.

Geforce RTX 3080 med undervoltning

För inte allt så länge sedan provade @Jonast att undervolta sitt privata Geforce RTX 3080 FE för att hålla nere temperaturer och ljudnivåer i sin vardagsrumsdator. Samma princip kommer att användas nu med Louqe Ghost S1-chassit med förhoppningar om att sänka temperaturen något ytterligare. Det innebär att spänningen är låst till 850 mV vid 1 830 MHz.

Temperatur och fläkthastighet

Med låst spänning och framför allt lägre sådan sjunker temperaturen för Geforce RTX 3080 med drygt fyra grader. Det är inga enorma skillnader men fortfarande ett steg i rätt riktning då värme och ljudnivå är större faktorer för små chassin. Processortemperaturen är oförändrad som antyder att grafikkortet värme inte har så stor påverkan där.

RPM Nvidia Geforce RTX 3080 2 325 RPM Nvidia Geforce RTX 3080 (UV) 2 120 RPM

Med Geforce RTX 3080 undervoltat behöver fläktarna heller inte snurra på allt för mycket som såklart bidrar till lägre ljudnivå, något som är väldigt uppskattat för ett bygge i den här storleken.

Klockfrekvens över tid

Med blickarna mot klockfrekvensen ser den helt annorlunda ut med och helt klistrad på 1 800 MHz, vilken är drygt 30 MHz ned från målet som sattes. Med en snabb titt genom loggen bekräftas det även att spänningen är låst på 850 mV, men även att klockfrekvensen var uppe mot 1 815 MHz en kortare stund innan temperaturerna blev för höga.

Sammanfattande tankar

Nvidias och AMD:s egna grafikkort tar oftast upp två expansionsplatser och får därmed plats i Louqe Ghost S1, även om kylarna kanske inte alltid är den mest intressanta. Det sistnämnda ändrades markant när Nvidia lanserade Geforce RTX 3080 med sin unika kylare.

Med siffrorna i hand så klarar Geforce RTX 3080 att hantera sin egna värme i Ghost S1, även om den fortfarande blir varm så går det att spela med kortet. Nämnvärt är såklart att klockfrekvenser varierar rätt kraftigt när den försöker kämpa mot ett temperaturmål. Jag kan verkligen rekommendera att undervolta Geforce RTX 3080 om det ska sitta i ett Ghost S1 för något lägre temperaturer och fläkthastighet.

Med allt det sagt så har Nvidia slutat sälja sin egna modell i Europa och går bara få tag på i USA via Bestbuy, så hade ni, planer på att peta in Geforce RTX 3080 i ett Ghost S1 så blev det nu betydligt svårare. Utbudet av tredjeparts Geforce RTX 3080 som passar just det chassit är begränsat också, men hittar ni något så tipsa gärna i tillhörande tråden eller stora Louqe Ghost-tråden i forumet.

Tack till Inet som hjälpte oss att få tag på ett Louqe Ghost S1 MK3.