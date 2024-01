Det hade varit enkelt för Lenovo att med sin första handhållna speldator följt den konventionella formfaktor som blev de facto-standard i samband med Steam Decks intåg på marknaden. Lenovo valde dock att istället göra vad de kan för att utmärka sig med en massiv 8,8 tum stor skärm, löstagbara handkontroller och fler snabbknappar än vad någon behöver.

TL;DR Lenovo Legion Go är på pappret en handhållen speldator i mängden, men utmärker sig främst med sin massiva och högupplösta skärm samt prestanda för att ge användaren en njutbar upplevelse i portabelt format. Den massiva formfaktorn och undermåliga batteritiden lämnar en del att önska, men Legion Go gör tillräckligt mycket rätt för att rättfärdiga sin plats på marknaden.

Hur fungerar då helheten och hur står sig Lenovos tolkning av den handhålla speldatorn i förhållande till konkurrensen från Asus och Valve? Efter lite drygt tre veckor tillsammans med enheten har jag en del åsikter och tankar men kortfattat finns det mycket att tycka om.

Specifikationer: Lenovo Legion Go

Asus ROG Ally Lenovo Legion Go Steam Deck Steam Deck OLED Skärm 7 tum IPS

1 920 × 1 080 px.

120 Hz 8,8 tum IPS

2 560 × 1 600 px.

144 Hz 7 tum LCD

1 280 × 800 px.

60 Hz 7,4 tum OLED

1 280 × 800 px

90 Hz Systemkrets Ryzen Z1 Extreme

8 kärnor 16 trådar Zen 4

12 CU RDNA 3

5nm Ryzen Z1 Extreme

8 kärnor 16 trådar Zen 4

12 CU RDNA 3

5nm AMD "Van Gogh"

4 kärnor 8 trådar Zen 2

8 CU/512 SP RDNA 2

7 nm AMD "Van Gogh"

4 kärnor 8 trådar Zen 2

8 CU/512 SP RDNA 2

6 nm Primärminne 16 GB LPDDR5

6 400 MHz 16 GB LPDDR5

7 500 MHz 16 GB LPDDR5

5 500 MHz 16 GB LPDDR5

6 400 MHz Lagring 512 GB NVME 512 GB NVME 64 GB EMMC/256 GB NVME/512 GB NVME 512 GB NVME/1 TB NVME Micro SD Ja Ja Ja Ja Kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Batteri 40 Wh 49,2 Wh 40 Wh 50 Wh Anslutningar USB Type-C

Wifi 6e

Bluetooth 5.2

3,5 mm ljud USB Type-C

Wifi 6e

Bluetooth 5.2

3,5 mm ljud USB Type-C

3,5 mm

Wifi 5

Bluetooth 5.0 USB Type-C

3,5 mm

Wifi 6E

Bluetooth 5.3 Mått 280,44 × 111,18 × 21,22 mm 298,83 × 131 × 40,7 mm 298 × 117 × 49 mm 298 × 117 × 49 mm Vikt 608 gram 854 gram 669 g 640 g Pris 9 499 kr 9 499 kr 419/549/679 EUR 569/679 EUR

Det första som slår mig när enheten packas upp är hur pass stor den faktiskt är. Det är inte enbart skärmstorleken som är slående utan även greppet är väldigt djup och enheten upplevs som rejäl. Just att själva greppet på handkontrollerna är så pass väl tilltaget bidrar dock till att enheten faktiskt känns ganska välbalanserad i händerna när jag plockar upp den.

Trots att jag inte har särskilt stora händer känns det fortfarande som att den ligger bra i mitt grepp och vikten känns välbalanserad. Det är inte för långt att nå några av knapparna och det upplevs som att konstruktionen är genomtänkt. För den som är van vid till exempel Steam Deck eller Asus ROG Ally är dock mängden knappar slående. Det finns ett helt gäng med programmerbara snabbknappar utspridda över nästintill hela den greppbara ytan och det känns som att man lätt kommer åt dessa av misstag.

Slutligen går det även att på Nintendo Switch-manér ta av handkontrollerna och använda dessa trådlöst mot enheten. Det finns även en finurlig extrafunktion där den högra handkontrollen kan användas som datormus. För att göra detta "dockas" den i den medföljande plastringen och reglaget för att aktivera sensorn trycks igång.

Då blir den en vertikal mus och det inbyggda scrollhjulet kommer väl till pass. Innan vi kommer in på den faktiska funktionaliteten ska det nämnas att kontrollerna upplevs ganska ihåliga och plastiga när det är lösa från huvudenheten kropp. De känns inte lika välbyggda och kompakta som jag hade önskat. Att de är lätta är ingenting jag tänker på när enheten är ihopmonterad men i fristående läge är det anmärkningsvärt.

Stor ljusstark skärm

När det är dags att faktiskt börja använda enheten är det vid första uppstart återigen slående hur stor skärmen är. Vid använding är dock skärmen en odelat positiv upplevelse. Den är stor, ljusstark och upplevs med sin 2 560 × 1 600 pixlars upplösning som väldigt skarp. Innan vi kan börja njuta av skärmen för fullt är det dock dags att konfigurera Windows och det är starkt rekommenderat att genomföra första stegen med extern mus och tangentbord.

Visst har Windows 11 vissa optimeringar för touchskärm men det är bland de mest användarfientliga upplevelserna jag varit med om. Detta kan man dock inte beskylla Lenovo för. När den sedvanliga konfigurationen är genomförd hamnar vi på skrivbordet i Windows och därefter ska Lenovos mjukvara Legion Space uppdateras och installeras.

När detta är genomfört hamnar vi i ett användargränssnitt som känns mer välanpassat för att styras med styrkors och knappar. Innan det är dags att börja spela rekommenderas dock att börja avinstallera medskickad mjukvara i Windows som inte behövs men tar upp plats. Därtill är det alltid bra att ta för vana att se om det finns någon mjukvara att uppdatera.

Många frekventa uppdateringar

Här kommer mitt första stora klagomål, som dock kanske är avhjälpt redan när du läser detta. För att uppdatera drivrutiner och BIOS behöver man i skrivande stund gå genom en webbläsare och Lenovos hemsida för syftet. Det har dock kommunicerats från Lenovos sida att möjligheten att göra detta direkt i Legion Space kommer med nästa version av mjukvaran.

Där vi förväntar oss att finna de sedvanliga start- och select-knapparna finner vi istället en snabbknapp på vardera sida skärmen. Den ena leder till en utfällbar meny för att snabbt byta strömläge och andra Windows snabbkommandon. Inom en snar framtid har Lenovo utlovat mer precis kontroll över mängden grafikminne och bildfrekvenslås genom denna meny. Den vänstra knappen leder oss direkt till Legion Space och minimerar det du för tillfället har i fullskärm. Här har du detaljkontroll över alla olika alternativ för enhetens prestandaprofil och möjlighet att ställa in snabbknapparnas funktionalitet.

Prestandan kostar i batteritid

När Steam och Xbox-appen är på plats och installerade går dessa enkelt att komma åt via Legion Space, på samma vis samlas alla installerade spel under en flik. Hur är då själva speluppelvelsen? Till en början avskrev jag enheten som "märkligt långsam" men här gäller det att vara uppmärksam på hur Legion Go fungerar och hur spelen bör ställas in för att upplevelsen ska bli bra.

Till att börja med har skärmen väldigt hög upplösning, så att gå in med inställningen att spelande i 2 560 × 1 600 pixlars upplösning lär bli besviken. Däremot så går det alldeles utmärkt att manuellt ställa skärmen till 1 280 × 800 pixlar och använda AMD:s inbyggda integer scaling för spel som inte har stöd för FSR. Här gäller det att hålla koll på vad du som användare gör, för kombinerar du till exempel nedställd upplösning på skärmen med FSR så ser det riktigt illa ut. Antingen eller fungerar dock väldigt bra.

I till exempel Baldur's Gate III körde jag skärmen i sin fulla upplösning med FSR Performance vilket på den högupplösta skärmen såg förvånansvärt bra ut. Kombinerat med inställningar blandat mellan low och medium med högupplösta texturer är det en väldigt trevlig upplevelse. Resident Evil 2 Remake flyter även det på riktigt fint och även tyngre titlar som Cyberpunk 2077 är fullt njutbara på Legion Go. För mer exakta prestandasiffror rekommenderar jag er att läsa vår recension av Steam Deck OLED.

Som tidigare nämnts finns det i skrivande stund ingen möjlighet att manuellt låsa bildfrekvensen genom operativsystemet, däremot rekommenderar vi att du gör detta genom spelet i fråga. Eftersom den maximala uppdateringsfrekvensen är 144 Hz och skärmen saknar VRR har jag haft som bäst upplevelse när spelet låses till 48 FPS och inställningar justeras för att kunna hålla detta. Det är såklart inte alltid möjligt men för en så jämn och trevlig upplevelse som möjligt bör alltid bildfrekvensen ligga på detsamma som uppdateringsfrekvensen eller var jämnt delbar med denna. Lenovo har utlovat att denna funktion kommer snart, men finns som sagt inte tillgänglig i skrivande stund.

Vi bör snabbt nämna batteritiden, som är otroligt kort. Ett problem med Z1 Extreme-kretsarna som Legion Go och ROG Ally bestyckats med är deras låga prestanda vid lägre TDP. Till exempel kommer en Steam Deck att springa cirklar runt både Legion Go och ROG Ally vid 15 W eller lägre medan Z1 Extreme kretsen vid 30 W är ett prestandamonster i jämförelse. I min mening är det 30 W-läget som gäller för att få en fullgod upplevelse i tyngre spel, men då är också batteritiden runt en timme i bästa fall. I värsta fall dör enheten efter 45-50 minuter.

Sammanfattande tankar

Jag ska vara helt ärlig och säga att det inte direkt var kärlek vid första ögonkastet med Legion Go. Den klumpiga Windows-konfigurationen, korta batteritiden och märkliga valet av skärmupplösning gjorde att jag var ganska besviken – till en början.

Faktum är att jag under tiden jag använt enheten sakta gått över till att nästan uteslutande använda den för portabelt spelande. När jag väl lärt mig att navigera de små egenheterna är Legion Go en riktigt bra handhållen speldator. Skärmen är enorm och riktigt trevlig att titta på, de dubbla USB Type-C-portarna känns genomtänkta för olika typer av använding. Mängden knappar bli användbara i olika typer av spel och prestandan är imponerande.

Det är också på sin plats att lyfta att Lenovo Legion Go är en produkt som är under ständig utveckling. Under min tid tillsammans med den släpptes det fler än en uppdatering medförde efterfrågade funktioner. Det har därtill utlovats fler funktioner under nästkommande månader. Man kan se detta på två olika sätt – det är tråkigt att enheten saknar funktioner vid lansering, men det är också kul att se en väldigt lyhörd tillverkare.

Jag måste berömma Lenovos team som hanterar communityn på Reddit och deras egna forum. De är väldigt lyhörda och håller användarna frekvent uppdaterade med vilka uppdateringar som är på gång och vad tidsramen är för dessa. De är inte heller långsamma med att börja jobba på nya funktioner som efterfrågas. Tyvärr är vi inte särskilt bortskämda med detta vilket gör att det känns som en frisk fläkt. Den Lenovo Legion Go som släpptes under förra året är inte samma enhet som finns idag.

För den som tänkt sig att sitta flera timmar utan tillgång till strömuttag får dock tänka om. Om Steam Deck OLED sippar lite varsamt på sitt batteri så sveper Legion Go hela glaset på en gång. Batteribank är en rekommendation för den som tänkt använda enheten i farten.

Möjligheten att göra vad du vill på enheten har både för och nackdelar. För dig som vill ha en briljant out-of-the-box-upplevelse är Steam Deck ett bättre val, men för dig som inte är rädd för menyer är Legion Go ett bra alternativ. För den som kliver från Nintendo Switch till Steam Deck är upplevelsen lätt att det är mycket pill, skillnaden mellan Steam Deck och Legion Go är ungefär lika stor.

Jag blev väldigt förtjust i Legion Go och för dig som inte är rädd för dålig batteritid och en del pill finns det mycket att älska i Lenovos lilla kraftpaket.