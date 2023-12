Under sommaren år 2021 avtäckte Valve sin portabla spelmaskin Steam Deck, vilken snabbt ökade i popularitet tack vare en attraktiv prissättning och en välslipad mjukvarulösning med det linuxbaserade operativsystemet Steam OS under huven. Sedan dess har marknaden för handhållna PC-datorer för spelbruk exploderat, där bland annat stora aktörer som Asus och Lenovo har tagit fram mer kraftfulla modeller i form av ROG Ally och Legion Go med Windows 11 som bas.

Medan Steam Deck numera ligger efter många av konkurrenterna i ren beräkningskraft har Valve sagt att en regelrätt uppföljare ligger många år fram i tiden. Detta hindrar dock inte bolaget från att ta ett blad ur Nintendos bok och förbättra den ursprungliga maskinen med en bättre bildskärm, och det var precis detta som skedde i höstas när Steam Deck OLED presenterades.

TL;DR – en snabb sammanfattning av Steam Deck OLED Steam Deck OLED en utmärkt evolution över originalet. Den nya bildskärmen är fantastisk, batteritiden är kraftigt förbättrad och därtill har många småsaker åtgärdats till det bättre ställt mot den ursprungliga maskinen. För den som är spekulant på en Steam Deck skulle vi rekommendera att denne överväger att lägga ytterligare 1 700 kronor för att få OLED-modellen, då det helt enkelt är en mycket bättre produkt ur många avseenden. Fördelar Steam Deck OLED är en utmärkt bärbar spelmaskin med fantastisk bildskärm Fantastisk bildskärm

Utmärkt batteritid

Tystare och svalare än originalet

Bättre trådlös kommunikation än originalet Nackdelar VRR hade varit trevligt

Baseras i grunden på samma gamla systemkrets Pris vid publicering: 569 EUR* (512 GB), 679 EUR* (1 TB)

*Priset i svenska kronor varierar beroende på den aktuella växlingskursen mot Euron.

På menyn står en större bildskärm med OLED-panel med imponerande egenskaper ställt mot originalets LCD-dito. Vidare bjuds det även på andra förbättringar gällandes batteritid, prestanda, ljudnivå och ergonomi. Idag tar vi en närmare titt på hur nykomlingen står sig mot originalet från 2021, men också om den håller måttet mot en av de snabbaste maskinerna på marknaden med AMD:s systemkrets Z1 Extreme under huven.

Specifikationer: Steam Deck & Steam Deck OLED

Asus ROG Ally Lenovo Legion Go Steam Deck Steam Deck OLED Skärm 7 tum IPS

1 920 × 1 080 px.

120 Hz 8,8 tum IPS

2 560 × 1 600 px.

144 Hz 7 tum LCD

1 280 × 800 px.

60 Hz 7,4 tum OLED

1 280 × 800 px

90 Hz Systemkrets Ryzen Z1 Extreme

8 kärnor 16 trådar Zen 4

12 CU RDNA 3

5nm Ryzen Z1 Extreme

8 kärnor 16 trådar Zen 4

12 CU RDNA 3

5nm AMD "Van Gogh"

4 kärnor 8 trådar Zen 2

8 CU/512 SP RDNA 2

7 nm AMD "Van Gogh"

4 kärnor 8 trådar Zen 2

8 CU/512 SP RDNA 2

6 nm Primärminne 16 GB LPDDR5

6 400 MHz 16 GB LPDDR5

7 500 MHz 16 GB LPDDR5

5 500 MHz 16 GB LPDDR5

6 400 MHz Lagring 512 GB NVME 512 GB NVME 64 GB EMMC/256 GB NVME/512 GB NVME 512 GB NVME/1 TB NVME Micro SD Ja Ja Ja Ja Kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Aktiv kylning Batteri 40 Wh 49,2 Wh 40 Wh 50 Wh Anslutningar USB Type-C

Wifi 6e

Bluetooth 5.2

3,5 mm ljud USB Type-C

Wifi 6e

Bluetooth 5.2

3,5 mm ljud USB Type-C

3,5 mm

Wifi 5

Bluetooth 5.0 USB Type-C

3,5 mm

Wifi 6E

Bluetooth 5.3 Mått 280,44 × 111,18 × 21,22 mm 298,83 × 131 × 40,7 mm 298 × 117 × 49 mm 298 × 117 × 49 mm Vikt 608 gram 854 gram 669 g 640 g Pris 9 499 kr 9 499 kr 419/549/679 EUR 569/679 EUR

Med introduktionen av Steam Deck OLED stöper Valve om sin uppställning av modeller som säljs. Merparten av de LCD-baserade orginalmaskinerna utgår ur sortimentet, men bolaget behåller dock varianten med 256 GB NVME-lagring som en instegsmodell vid 419 EUR – det vill säga samma pris som den tidigare instegsvarianten med 64 GB långsam EMMC-lagring.

OLED-modellerna tar plats ovanför denna, där den billigaste maskinen med 512 GB lagring landar på 569 EUR. I toppen syns varianten med 1 TB lagring för 679 EUR, vilken även är bestyckad med ett antireflex-filter på skärmen samt en mer påkostad och modulärt skyddsfodral.

Alla uppgraderingar hos Steam Deck OLED Allmänt Uppdaterade APU till 6 nm för bättre effektivitet.

Uppdaterade minnet till 6500 MT per sekund, vilket förbättrar latensen och strömhanteringen.

Ökade den termiska modulens tjocklek och prestanda. Skärm Ökade det aktiva området till 7,4" (från 7,0").

Uppdaterade uppdateringsfrekvensen till 90 Hz (från 60 Hz).

Uppdaterade den maximala ljusstyrkan till 1 000 nit.

Uppdaterade pekskärmens avsökningshastighet till 180 Hz, vilket förbättrar latensen och noggrannheten. Wifi/Bluetooth Uppdaterade wifi-/Bluetooth-modulen.

Lade till stöd för Wifi 6E.

Lade till stöd för Bluetooth 5.3, som stödjer nyare codecs som aptX HD och aptX Low Latency.

Lade till en tredje antenn högst upp på enheten för bättre Bluetooth-prestanda, även när den är ansluten till dockningsstationen.

Lade till stöd för väckning från Bluetooth-kontroller. Ljud Förbättrade basresponsen för en generellt plattare ljudprofil.

Lade till stöd för samtidig användning av den inbyggda mikrofonuppsättningen och 3,5 mm-hörlurskontakten. Kontroller Justerade materialet och formen på den översta delen av de analoga styrspakarna för att förbättra greppet och undvika att damm samlas.

Justerade de analoga styrspakarnas material för att förbättra interaktionen med höljet på framsidan och för att minska slitage.

Förbättrade pålitligheten av beröringsregistrering på de analoga styrspakarna.

Förbättrade responsen och känslan på kantknapparnas växlingsmekanism.

Justerade styrkorsets tryckkänslighet och diagonala interaktioner.

Omarbetade styrplattan för förbättrad kvalitet och kantregistrering.

Förbättrade känslan och precisionen på styrplattans haptik markant. Ström Förbättrade batterikapaciteten från 40 Wh till 50 Wh.

Förbättrade batterikemin för snabbare laddning, från 20 % till 80 % på bara 45 minuter.

Ändrade laddningslysdioden till WRGB.

Lade till stöd för väckning efter att enheten har blivit uppackad genom att hålla ned av/på-knappen istället för att kräva att den är ansluten med en strömkabel.

Justerade längden på strömförsörjningskabeln från 1,5 m till 2,5 m.

Lade till en logotyp på strömförsörjningen. Chassi Minskade systemets totala vikt till ca 640 gram (eller ca 5 % mindre än Steam Deck).

Skruvarna på bakstycket skruvas nu in i metall.

Ändrade huvudskruvarna på bakstycket till Torx™ och justerade andra material och geometrin på skruvhuvudena för att minska risken för slitage.

Minskade antalet skruvtyper i hela systemet.

Minskade antalet steg som krävs för vanliga reparationer.

Förbättrade pålitligheten för kantknappens växlingsmekanism.

Flyttade kantknappsväxeln till styrspakskortet för enklare reparation.

Förbättrade reparation/byte av skärmen så att bakstycket inte behöver tas av. Programvara Förbättrade den inbyggda programvaran för minnesströmhantering markant.

Lade till preliminärt stöd för inbyggd BIOC- och EC-programvara med öppen källkod.

Förbättrade återupptagningstiden med ungefär 30 %.

Som synes i den expanderbara listan ovan kommer Steam Deck OLED med en hel del förbättringar över originalet, där vissa förändringar är stora medan andra är ytterst marginella. Vi kommer inte att gå in på alla ändringar i detalj utan kommer istället att fokusera på de som har störst inverkan och betydelse för användarupplevelsen.

OLED-skärmen – en fantastisk uppgradering

Den absolut största uppgraderingen hos den nya Steam Decken återfinns i produktnamnet – OLED-skärmen. Originalet hade en godkänd LCD-skärm som inte lyfte många ögonbryn, med rätt grådassig svärta och en begränsad uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Den nya OLED-panelen bibehåller samma upplösning vid 1 280 × 800 pixlar men växer till sig till 7,4 tum. Därtill ökas uppdateringsfrekvensen till 90 Hz samtidigt som stöd för HDR implementeras.

För att använda Richard Leadbetters bevingade ord från Digital Foundry så är OLED-skärmen i Steam Deck OLED en transformativ upplevelse ställt mot LCD-ditot i originalet. Den perfekta svärtan i kombination med den goda färgåtergivningen ger verkligen spelen ett helt nytt djup ställt mot förut. Mer lättdrivna titlar som kan uppnå högre bildfrekvenser uppvisar också ett enormt bättre flyt tack vare den högre uppdateringsfrekvensen.

Det hela tas dessutom till en ny nivå när man spelar ett spel med stöd för HDR. OLED-panelen kan trycka ut en maximal ljusstyrka på 1 000 nits, vilket ger en otrolig upplevelse ihop med exempelvis den välslipade HDR-presentationen i Cyberpunk 2077. När man därtill kombinerar hög uppdateringsfrekvens ihop med HDR i plattformstitlar likt Ori and the Will of the Wisps bjuds man på en upplevelse som gör det svårt att återvända till den ganska tråkiga LCD-skärmen på originalet.

Något som är lite tråkigt är att det fortfarande saknas stöd för variabel uppdateringsfrekvens (VRR) hos Steam Deck OLED, vilket tydligen är någon form av teknisk begränsning hos plattformen som Valve använder. Många av konkurrenterna har redan VRR på plats i sina lösningar, och förhoppningsvis är detta något vi kan komma att få se till den regelrätta Steam Deck-uppföljaren som släpps i framtiden.

Nära identisk utsida med mindre justeringar

Steam Deck OLED bibehåller samma yttermått som originalet, vilket innebär att merparten av de tillbehör som tagits fram för den sistnämnda även fungerar fint med nykomlingen. Det har dock skett vissa justeringar till det bättre med OLED-varianten. Till att börja med har känslan i vissa knappar förbättrats markant, och då speciellt "Steam"- samt "..."-knapparna, där dessa var extremt svampiga på originalet. Vidare är trycket på knapparna nu mer nedtonat och ser lite mindre billigt ut.

Trots ett större batteri på insidan har vikten intressant nog minskat på enheten. Det rör sig dock bara om 19 gram skillnad mot originalet, vilket är knappt märkbart i praktiken. Den större skärmen på 7,4 tum krävde inga justeringar på själva chassit, då man helt enkelt har krympt de tidigare ganska tjocka svarta ramarna runt panelen.

En liten, men trevlig, förbättring är att de båda tumspakarna nu har fått en mer konkav yta – något som gör att tummarna ligger bättre på dessa utan risk att glida av. Det rör sig dock fortfarande om en mekanisk potentiometer-lösning under själva spakarna, där ett magnetiskt hall effect-dito hade varit önskvärt för att undvika fall av drifting under längre tids slitage.

När det kommer till knappar och anslutningar på enhetens ovansida så är dessa identiska med originalet, med undantag för att strömknappen nu är orange och att strömindikatorn är en RGB-lysdiod. Det rör sig fortfarande om en enskild USB Type-C-kontakt som används för laddning alternativt dockning till exempelvis en bildskärm. Vidare syns ett 3,5 mm-kombojack för ljud samt volymknappar. I mitten syns utblåset för maskinens kylanordning.

Precis som den ursprunliga Steam Decken går det att komplettera den interna lagringen med ett Micro SD-kort. Nämnvärt här är att den typen av extern lagring är extremt mycket långsammare än den interna SSD-enheten, så försök undvika att lägga särskilt laddtunga spel på minneskort.

En annan nämnvärd uppgradering hos Steam Deck OLED är att man har uppdaterat den inbyggda modulen för trådlös kommunikation. Stöd finns nu för Wifi 6E, vilket borgar för betydligt snabbare nedladdningar av spel om man har internetlinan och routerlösningen att backa upp det. Utöver det tillkommer stöd för Bluetooth 5.3 samt specifika codecformat som Aptx HD och Aptx Low Latency.

Krympt systemkrets och snabbare primärminne

Steam Deck OLED baseras i grund och botten kring samma systemkrets som originalet. Denna levereras från AMD och bygger kring en Zen 2-baserad processordel med fyra kärnor och åtta trådar samt en grafikdel med 8 beräkningsenheter enligt arkitekturen RDNA 2. Till OLED-versionen har dock Valve fått tillgång till en krympt version av kretsen som tillverkas på TSMC:s 6 nanometersprocess.

Då systemkretsen i Steam Deck arbetar med en väldigt snäv effektbudget om 15 W kan en förbättrad tillverkningsprocess medföra vissa prestandamässiga förbättringar, detta då kretsen i teorin kan hålla högre klockfrekvenser vid ett givet effektvärde. När detta paras ihop med faktumet att Steam Deck OLED är bestyckad med snabbare primärminne än originalet, 6 400 MT/s ställt mot 5 500 MT/s, så bör vi se ett prestandauppsving i vissa titlar.

Så låt oss se hur Steam Deck OLED presterar i spel ställt mot den ursprungliga LCD-varianten. Då min kollega Calle håller på att kika på Lenovos handhållna spelmaskin Legion Go passar vi även på att köra igenom den i samma tester för att måla upp en bild hur prestandan ligger hos den nyare och strömtörstigare systemkretsen Z1 Extreme med Zen 4 och RDNA 3.

För testet är samtliga enheter konfigurerade för maximal prestanda, vilket för Steam Deck-duon innebär att systemkretsen är ställd att kunna konsumera sin högsta värde vid 15 W. För Lenovo Legion Go har Z1 Extreme-kretsen mer spelrum för högre effektbudget, och denna är således ställd till 30 W. Upplösningen i spelen är ställd till 1 280 × 800 pixlar medan detaljinställningarna ligger på "Low" för alla spel utom Horizon Zero Dawn där "Original" används.

I Cyberpunk 2077 märks inte nämnvärd skillnad i prestanda mellan Steam Deck OLED och originalet, där den genomsnittliga bildfrekvensen landar på 41 FPS. Lägstavärdena som presenteras här kan tas med en nypa salt, då det inbyggda prestandaverktyget i spelet inte har en bra metod för att presentera dessa på ett representativt vis. Lenovo Legion Go tar här på sig vinnartröjan med nästan 44 procent bättre prestanda än Steam Deck.

I Forza Horizon 5 börjar vi se skillnader mellan de båda Steam Deck-modellerna. OLED-modellen uppvisar här cirka 5 procent bättre prestanda än LCD-varianten – något som troligtvis har att göra med den högre minnesbandbredden hos den förstnämnda. Lenovo Legion Go fortsätter att prestera bäst bland kombattanterna, men dock med ett något mindre övertag ställt mot Steam Deck OLED än tidigare med 21 procent bättre siffror.

Även i Guardians of the Galaxy uppvisar Steam Deck OLED högre prestanda än originalet. Modellen presenterar en genomsnittlig bildfrekvens på 47 FPS, vilket är närmare 7 procent bättre än LCD-versionen. Lenovo Legion Go bjuder inte på några överraskningar och kan med sin mer kraftfulla systemkrets erbjuda 34 procent högre prestanda än Steam Deck OLED.

Sista spelet utgörs av Horizon Zero Dawn, och även här visar Steam Deck OLED högre prestanda än LCD-modellen med nästan 7 procent bättre bildfrekvens. Lenovos Legion Go tuffar i vanlig ordning på och lägger sig på en överlägsen förstaplats, här 45 procent bättre till än Steam Deck OLED.

Det vi kan konstatera efter prestandatesterna är att Steam Deck OLED, i de flesta fallen, erbjuder något högre prestanda än LCD-varianten – men det rör sig dock om ganska marginella skillnader. Vi kan också konstatera att Z1 Extreme-kretsen i Lenovo Legion Go erbjuder markant högre prestanda än kretsen i Steam Deck. Samtidigt blir det en lite snedvriden jämförelse då ena kretsen drar 30 W medan den andra drar 15 W – något som kommer visa sig ha enorm inverkan på batteritiden.

Större batteri och markant längre drifttid

Utöver den nya bildskärmen är ett av de stora paradnumren med Steam Deck OLED den kraftigt förbättrade batteritiden ställt mot originalet. Detta åstadkomms genom en serie åtgärder, där en inte obetydelsefull sådan är ett batteri med större kapacitet om 50 Wh – upp från 40 Wh hos originalet. När detta kombineras med en mer energieffektiv systemkrets samt en mer strömsnål OLED-panel har vi ett bra recept för lång drifttid på språng.

För att sätta batteritiden på prov använder vi oss av spelet Control som belastning. I syftet att skapa ett icke-statiskt mätscenario tar vi hjälp av en gammal hederlig gummisnodd för att låsa högerspaken för att åstadkomma en konstant kamerapanorering under testet. Ljusstyrkan på samtliga enheters bildskärmar ställs enligt en subjektiv nivå att efterlikna varandra samtidigt som automatiska dimningsfunktioner stängs av.

Mätningarna av batteritid görs vid två olika scenarion. Det första är med helt upplåst bildfrekvens, där systemkretsarna får spinna fritt i syfte att uppnå högsta möjliga prestanda – något som också kommer att resultera i sämsta möjliga energieffektivitet. För det andra testet låser vi bildfrekvensen vid 40 FPS, vilket skapar ett jämnt fält rent prestandamässigt och vi kan då kika på hur pass energieffektiva maskinerna är när de inte pressas fullt ut.

När siffrorna trillar in från det första batteritestet med upplåst bildfrekvens står det klart att Z1 Extreme-kretsen i Lenovo Legion Go är en strömtörstig best. Maskinen har ett ganska tilltaget batteri på 50 Wh, men detta hjälper föga när systemkretsen ligger och sörplar 30 W konstant, något som resulterar i att enheten dör efter endast 1 timme och 15 minuters spelande.

Näst på tur är originalversionen av Steam Deck med LCD-skärm, vilket håller något längre. Enheten har dock ett förhållandevis litet batteri på 40 Wh ställt mot de övriga deltagarna, och efter 1 timme och 25 minuter slocknar även denna maskin. Sist men inte minst har vi Steam Deck OLED, vilken erbjuder överlägset bäst batteritid av trion och håller sig levande i hela 2 timmar och 10 minuter.

Härnäst låser vi bildfrekvensen till 40 FPS, vilket är ett bra knep för att uppnå fullt godkänd spelprestanda och samtidigt lägga sig i ett mer energieffektivt spann för systemkretsen – något som brukar borga för längre batteritid. Återigen är det Lenovo Legion Go som klarar sig sämst, och denna gång med väldigt stor marginal mot andraplatsen. AMD:s Z1 Extreme-krets är inte särskilt energieffektiv i de lägre frekvensregistren, och maskinen stänger av sig efter 1 timme och 52 minuter.

Den skräddarsydda "Van Gogh"-kretsen i Steam Deck skalar betydligt bättre energimässigt när den inte behöver jobba fullt ut, vilket gör enorma avtryck på batteritiden. LCD-versionen överlever här en spelsession på fullt godkända 2 timmar och 50 minuter, vilket är en dubblering mot siffrorna vi fick från maskinen när den kördes helt upplåst bildfrekvensmässigt.

De mest imponerande siffrorna presenteras dock från Steam Deck OLED. Den krympta systemkretsen i kombination med ett större batteri samt mer energieffektiv skärmpanel gör att modellen kan hålla sig levande i hela 3 timmar och 56 minuter. Detta är hela 2 timmar längre än Lenovo Legion Go samt en dryg timme längre än den ursprungliga Steam Decken.

Fläktvarvtal GPU-temperatur CPU-temperatur Steam Deck OLED 5200 RPM 75 C° 69 C° Steam Deck 6100 RPM 85 C° 80 C°

När vi ändå höll på med batteritesterna passade vi på att se hur den uppgraderade kyllösningen ihop med den krympta systemkretsen påverkade temperaturer och varvtal hos Steam Deck OLED ställt mot den ursprungliga enheten. Vår subjektiva bedömning att enheten var påtagligt tystare under drift stämde också överens med mätningarna, där fläkten snurrar långsammare samtidigt som temperaturerna hålls på en lägre nivå med OLED-versionen.

Sammanfattning av Steam Deck OLED

Vid en första anblick är det lätt att avskriva Steam Deck OLED som en simpel skärmuppgradering över originalet, och visst är just skärmen det största paradnumret med nykomlingen. Borta är den grådassiga svärtan, vilken istället byts ut mot nattsvart djup och en makalös kontrast – och i synnerhet då när panelen får arbeta med HDR-material. Lägg till högre uppdateringfrekvens samt bättre färgåtergivning och vi har en fantastisk uppgradering över LCD-skärmen hos originalet.

När man får en bredare bild över maskinens förmåga är dock skärmen bara en del av ekvationen som gör Steam Deck OLED till en märkbart bättre produkt än den ursprungliga modellen. En av de viktigaste parametrarna hos en handhållen speldator är batteritiden, och här har Valve gjort ett fenomenalt jobb med att förbättra denna hos OLED-modellen. Större batteri, krympt systemkrets och mer energieffektiv skärmpanel gör att man kan spela längre än någonsin utan behov av att behöva leta upp ett eluttag eller släpa på en klumpig powerbank.

Utöver detta är det mycket småfix under huven, där vissa saker är knapp nämnvärda medan andra känns som trevliga uppgraderingar. Bland de sistnämnda syns en ordentligt upphottad kretslösning för trådlös kommunikation samt att vissa knappar numera har brytare med betydligt bättre återkoppling. Utöver detta ger den reviderade kyllösningen ihop med den mer effektiva systemkretsen såväl lägre ljudnivå som svalare temperaturer ställt mot originalet.

Många ställer sig frågandes till varför Valve inte valde att uppgradera systemkretsen hos Steam Deck OLED nu när både Asus och Lenovo använder sig av den bättre presterande kretsen Z1 Extreme. Och visst är det svårt att inte bli lite imponerad när vi tittar på prestandasiffrorna som presenteras från Lenovos Legion Go – åtminstone tills maskinen dör av batteritorsk efter en dryg timme.

Valve har tidigare sagt att de vill avvakta med ett systemkretsbyte tills ett värdigt alternativ dyker upp som kan ersätta "Van Gogh"-kretsen. Det står klart att bolaget inte tycker att Z1 Extreme fyller den rollen, och här är vi beredda att hålla med. Prestandan är hög hos kretsen, men energieffektiviteten lämnar fortfarande en hel del att önska för vara ett optimalt val att sitta i en handhållen spelmaskin – åtminstone om man inte tänkt sitta i soffan med enheten inkopplad i väggen hela tiden.

Med detta sagt är det i grunden fortfarande samma gamla systemkrets som sitter i Steam Deck OLED, om än i en något mer energieffektiv variant med marginellt bättre prestanda. Därför är det viktigt att sätta ribban för förväntningarna rätt, där senaste snittets AAA-spel i de flesta fallen inte kommer att presentera mer än 30 FPS vid låga detaljinställningar. Visst känns detta lite tråkigt, men det är tyvärr så det är tills en mer kompetent och balanserad systemkrets ser dagens ljus.

För att knyta ihop säcken är Steam Deck OLED en utmärkt evolution över originalet. Den nya bildskärmen är fantastisk, batteritiden är kraftigt förbättrad och därtill har många småsaker åtgärdats till det bättre ställt mot den ursprungliga maskinen. För den som är spekulant på en Steam Deck skulle vi rekommendera att denne överväger att lägga ytterligare 1 700 kronor för att få OLED-modellen, då det helt enkelt är en mycket bättre produkt ur många avseenden.