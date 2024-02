Efter en lång tids väntan ser slutligen 2024 ut att bli OLED-skärmens år – en produkt som legat på många entusiasters önskelistor sedan Dackefejden. De koreanska panelmakarna har satsat hårt på att få ned storleken på sina OLED-paneler för att bättre möta efterfrågan på bildskärmsmarknaden, vilket innebär att det framöver kommer att finnas ett ganska stort utbud av modeller utanför den ultrabreda sfären och mer riktade mot det klassiska bildförhållandet 16:9 i nättare storlekar.

En bildskärmsaktör som satsat på OLED-konceptet med gamingfokus är Dell-ägda Alienware, vilka nådde stora framgångar med sin ultrabreda QD-OLED-modell AW3423DW som introducerades våren år 2022. För 2024 breddar företaget sortimentet med två nya spelinriktade OLED-modeller på 32- respektive 27 tum, där vi idag ska ta en titt på den sistnämnda modellen som erbjuder senaste generationens QD-OLED-panel med upplösningen 1440p samt en uppdateringsfrekvens på 360 Hz.

2024-års QD-OLED-bildskärmar från Alienware

QW3225QF AW2725DF Paneltyp QD-OLED QD-OLED Storlek 32 tum 27 tum Bildförhållande 16:9 16:9 Välvd Ja (1700R) Nej Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar 2 560 × 1 440 pixlar Uppdateringsfrekvens 240 Hz 360 Hz Adaptiv synkronisering G-Sync Compatible

VESA Adaptive Sync Freesync Premium Pro

VESA Adaptive Sync HDR DisplayHDR True Black 400

Dolby Vision DisplayHDR True Black 400 Anslutningar 2 st. HDMI 2.1

1 st. Displayport 1.4

3 st. USB 3.0

1 st. USB Type-C 1 st. HDMI 2.1

2 st. Displayport 1.4

3 st. USB 3.0

1 st. USB Type-C Pris 13 458 kronor 10 691 kronor

AW2725DF är Alienwares första spelinriktade bildskärm med OLED-panel som släpps i den mindre storleken 27 tum med ett bildförhållande på 16:9. Modellen baseras kring Samsung Displays QD-OLED-teknik, där upplösningen landar på 2 560 × 1 440 pixlar med en maximal uppdateringsfrekvens på 360 Hz. Den sistnämnda är just nu klassledande sett till upplösningen och paneltypen, även om det ska sägas att LG väntas släppa en variant med 480 Hz senare i år.

Likt de flesta andra moderna spelskärmarna erbjuds adaptiv synkronisering av uppdateringsfrekvensen, där AW2725DF har stöd för AMD:s Freesync Premium Pro samt VESA Adaptive Sync. Stöd för Nvidias G-Sync Compatible uteblir dock, men enligt redaktionens tester fungerar det utmärkt att forcera detta via Nvidias kontrollpanel. Den som ansluter skärmen via HDMI till exempelvis en spelkonsol har även möjlighet att köra adaptiv synkronisering via HDMI VRR.

När vi ändå är inne på bildanslutningar kan det nämnas att skärmen har två Displayport 1.4-portar, med vilka komprimeringstekniken DSC används för att uppnå upplösningen 1440p vid 360 Hz. Modellen har även det Alienware kallar för en HDMI 2.1-port, men här rör det sig om en väldigt bandbreddsbegränsad implementation som endast erbjuder 18 Gbps – något som i praktiken gör att skärmen endast kan köras i 1440p vid 144 Hz om HDMI används.

Bland övriga anslutningar syns tre USB 3.0-portar samt en USB Type-C-port. Nämnvärt här är att USB Type-C-porten endast fungerar för USB-baserad datakommunikation och "slöladdning" av exempelvis mobiltelefoner. Det går med andra ord inte att koppla in en bärbar dator i denna port i förhoppningen om att få bild den vägen.

Förvånansvärt avskalad estetik för en gamingskärm

Att säga att många spelfokuserade skärmar har ett ganska utsvävat yttre är knappast en överdrift, och här har Alienware själva definitivt tagit ut svängarna tidigare med UFO-osande designer. Intressant nog är AW2725DF en resa åt det totalt motsatta hållet, då modellen nästan skulle kunna passera som en vanlig kontorsskärm om det inte vore för den subtila Alienware-logotypen på skärmens nederkant. En gamingskärm för en mer mogen publik om man får uttrycka sig så fräckt.

En del av detta är modellens skärmfot, vilken för en gångs skull inte tar 25 kvadratmeter i anspråk på skrivbordet. Denna är istället ganska nätt och anspråkslös utan att för den delen tumma på stabiliteten, samtidigt som det finns goda justeringsmöjligheter i höjdled samt pivot-funktion.

Med det sagt är det fortfarande en gamingskärm, och det vore väl nästan ett brott mot mänskligheten om en sådan inte har någon form av RGB-belysning. AW2725DF har definitivt RGB-belysning, men dock åt det mer subtila slaget på skärmens baksida. Via OSD-menyn på skärmen finns det massor med sätt att skräddarsy denna, men framförallt även möjligheten att stänga av belysningen helt för den som önskar det.

Spel och filmtittande med HDR är paradnumret för AW2725DF

Alienware AW2725DF är en skärm som i första hand är framtagen för att konsumera olika typer av underhållning. Modellen har specifikationer som lär tilltala många spelare, där upplösningen 1440p är en ganska bra sweet spot för panelytan på 27 tum. I kombination med en den väldigt höga uppdateringsfrekvensen på 360 Hz och OLED-teknikens klassledande responstider blir det helt enkelt en väldigt trevlig upplevelse att spela på skärmen, där rappa e-sportstitlar flyter som en dröm.

Medan många moderna speltitlar har stöd för HDR är detta långt ifrån standard, och ännu mer ovanligt om man kikar på titlar från några år tillbaka. AW2725DF hävdar sig dock även bra i SDR-läge, och då mycket för att OLED-teknikens "självlysande" natur skapar en väldigt fin kontrast med beckmörk svärta. Ljusknarkande användare som kommer från en LED-baserad LCD-skärm kan dock uppleva modellen som mörk med sina 250 nits, men det var dock inget vi själva reagerade på.

Den stora "wow!"-effekten infinner sig dock först när man börjar konsumera HDR-material, och här är verkligen ett område där Alienware AW2725DF skiner som starkast. Modellen har ett Display HDR True Black 400-läge, vilket klipper den högsta ljusstyrkan vid ungefär 400 nits – något som ändå ser rätt bra ut sett till kontrasten som erbjuds. Vi landade dock i att primärt använda oss av HDR Peak 1000-läget, i vilket panelen kan klämma ut maximalt 1 000 nits i begränsade områden.

Detta läge, ihop med spel som har erkänt bra HDR-implementationer, bjuder verkligen på en fantastisk upplevelse. Ett bra exempel är Cyberpunk 2077, vars neonosande atmosfär verkligen skapar en slående visuell presentation ihop med denna skärm, nästan till den grad att man vill spela om spelet igen bara för att häpnas av estetiken. Likaså är Ori and the Will of the Wisps ett praktexempel på en titel som verkligen förvandlas när det spelas på en kompetent HDR-skärm.

På samma sätt som HDR-baserat spelinnehåll ser väldigt bra ut på skärmen gäller detta även för film och tv-serier. Medan det fortfarande finns mycket innehåll med ganska medioker HDR, är det lyckligtvis många filmskapare som ändå lägger mycket krut på den punkten, vilket resulterar i ett väldigt fint resultat ihop med AW2725DF. Vi bjuds på ett riktigt bra tryck i högdagrar ihop med generellt punchiga färger, där även kulörer som rött och blått kan nå höga ljusstyrkor vid behov.

Skrivbordsanvändning kan vara lite av en blandad påse

Hur mycket vi än skulle vilja använda all vaken tid till att spela så kommer man oundvikligen behöva använda sin bildskärm till annat, oavsett om det rör jobb eller slösurf. En faktor som många uppfattar som störande hos OLED-skärmar är att de skiftar i ljusstyrka baserat på vilket innehåll som visas. Detta är ett resultat av automatic brightness limiter (ABL), vilket skyddar panelen genom att sänka ljusstyrkan dynamiskt när exempelvis vitt innehåll visas på en större del av skärmytan.

Alienware AW2725DF påverkas i högsta grad av ABL när skärmens körs i sitt HDR-läge vid skrivbordsmiljö, där det exempelvis sker stora förändringar i ljusstyrka när man växlar mellan att gå från en mörk bakgrund till ett ljust fönster. Lyckligtvis gäller inte det SDR-läget, vilket snabbt växlas till med kommandot WIN+ALT+B i Windows 11, vilket enligt vår upplevelse erbjuder en jämn ljusstyrka oavsett innehållet som visas. SDR är med andra ord att föredra vid skrivbordsanvändande.

En annan sak som kan irritera, och speciellt om man tidigare mest använt IPS-baserade skärmar, är tydligheten hos text mot en vit bakgrund. Såväl QD-OLED som W-OLED använder en annan pixelstruktur än traditionella LCD-paneler, vilket kan ge upphov till färgkonturer runt tecknen och en allmän känsla av oskärpa. Hur pass mycket man reagerar på detta är högst individuellt, men det blir särskilt uppenbart när man använt skärmen en period och går tillbaka till sitt IPS-baserade dito.

Detta är som sagt ett problem hos såväl Samsungs som LG:s OLED-paneler, även om fenomenet yttrar sig på lite olika vis. Samsung har förbättrat pixelstrukturen hos sina senaste generationers QD-OLED-paneler medan även LG väntas göra detta med sina senaste W-OLED-varianter som släpps senare i år. Något som kan nämnas är att problematiken minskar vid högre pixeldensiteter, vilket innebär att mer högupplösta OLED-skärmar kan minimera fenomenet.

När svart inte längre inte är svart – en av svagheterna hos QD-OLED

Den i vår mening största nackdelen med QD-OLED-baserade paneler i dagsläget är hur de hanterar rum med mycket belysning. OLED-teknikens stora styrka är möjligheten att nå i princip oändlig svärta, men detta är tyvärr inte alltid fallet med QD-OLED. Anledningen till detta är att de skärmarna saknar ett polariseringsfilter, vilket innebär att ljus som träffar skärmen framifrån kan reagera med kvantprickslagret och ge en oönskad effekt av grådassig svärta.

Bilden ovan demonstrerar fenomenet på ett bra sätt, där ett rum med ljuskällor framför skärmen ger upphov till en förhöjd svärta med en lila ton. Riktar vi istället bort lamporna från skärmen återgår svärtan till sina önskade becksvarta nivåer. Det är med andra ord väldigt viktigt att anpassa sin belysning korrekt för att uppnå bra visuella resultat med QD-OLED-baserade bildskärmar – något som kanske inte alltid är möjligt för alla användare.

Sammanfattande tankar om Alienware AW2725DF och QD-OLED-läget år 2024

När vi knyter ihop säcken på den här genomgången står det klart att Alienwares AW2725DF har både styrkor och svagheter. För den som främst konsumerar spel och film på sin bildskärm är modellen extremt trevlig, med både hög uppdateringsfrekvens, imponerande HDR-presentation och djup svärta. Den sistnämnda kräver dock att man har möjligheten att anpassa belysningen i rummet korrekt, då den annars gärna lutar åt det dassigare hållet.

För mer blandad användning, där kanske jobbande med mycket text är inblandat, är kanske dock inte modellen för alla. Dagens OLED-teknik har fortfarande en del tillkortakommanden när det gäller tydligheten hos text, även om det har blivit bättre med senare generationer. Hur mycket man stör sig på detta är högst individuellt, men det är dock något som är värt att belysa och i slutändan är det bäst om man kan se det med egna ögon innan eventuellt köp.

Det är i dagsläget också svårt att få en bred bild av 2024-års utbud av OLED-skärmar, då den andra halvan med paneler signerad LG Display inte lanseras förrän till hösten. Nu kommer säkerligen även de modellerna ha sina fördelar och nackdelar, men för den som är spekulant att lägga en ganska stor pengapåse på en ny skärm under året finns det en god anledning att ha lite is i magen för att se vad som erbjuds framöver.