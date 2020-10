Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av EPOS Sennheiser som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Dagens moderkort har i regel relativt kompetent ljudhårdvara som räcker gott för de flesta användare, där istället hörlurar eller högtalare tenderar att vara flaskhalsen som sätter gränsen för den totala upplevelsen. Vissa kan emellertid vilja överväga någon form av dedikerad lösning, av olika skäl – till exempel tungdrivna lurar eller lättillgängliga hårdvarureglage på skrivbordet.

Denna nisch siktar nu EPOS Sennheiser in sig på med det externa ljudkortet GSX 300. Under parollen "Take your game to new levels" lyfter man fram "virtuellt 7.1-surroundljud" (vad nu ettan ska stå för i detta sammanhang), olika profiler för olika användningsområden, smidig volymratt samt generell ljudkvalitet.

Testpilot: Simon Alling

Registrerad: 2011

Plats: Göteborg

Specialitet: Programmering och datavetenskap Alling är 26 år och bor i Göteborg, där han nyligen slutförde sin examen i datateknik. Hans datorintresse väcktes redan i barndomen och har på senare år gått från spel och maxad prestanda till att centreras kring mjukare värden, såsom ljud, bild och eleganta små chassin. När Alling inte skriver testpiloter sitter han i forumet och predikar om uppdateringsfrekvens på skärmar, arbetar ideellt med att förbättra sajten genom sitt skötebarn Better SweClockers eller hackar på något annat av alla sina fritidsprojekt. Och sitter han händelsevis inte vid datorn lallar han förmodligen runt på beachvolleybollplanen eller vid pingisbordet. ► Läs mer om SweClockers testpiloter

Initiala intryck

Det allra första jag slås av när jag packar upp EPOS Sennheiser GSX 300 är dess storlek, som är mindre än jag förväntade mig – knappt större än en snusdosa. Detta är i sig definitivt något positivt, då det gör det enkelt att placera och ta med sig.

Hårdvarumässigt är det en avskalad produkt jag har framför mig. Framsidan har en volymratt och en knapp med oklart syfte (som jag återkommer till), medan baksidan hyser två 3,5-millimetersjack (hörlurar/headset och mikrofon) samt en ingång för strömförsörjning som får mig att undra när Micro USB egentligen ska låtas dö.

Optimist som jag är ansluter jag genast ljudkortet till min dator med Ubuntu 20.04. Volymrattens kontur lyser upp i blått och enheten dyker inom kort upp bland de valbara enheterna i ljudinställningarna. Jag väljer den – och det bara funkar. Förtjusande.

Ljudkvalitet

Med undertecknads begränsade audiofilkvalitéer är det svårt att säga något annat än att GSX 300 levererar fullgod ljudkvalitet ställt mot den Audioquest Dragonfly Black v1.5 jag vanligtvis använder, liksom mot mitt moderkorts integrerade SupremeFX S1220A. Jag är högst tveksam till att jag i ett blindtest skulle höra skillnaden mellan dem. Någon natt-och-dag-skillnad är det åtminstone inte frågan om såvitt jag kan höra, ens mot den integrerade ljudkretsen (som förvisso hör till de bättre sådana).

EPOS Sennheisers nykomling verkar däremot placera sig sist av trion när det kommer till förstärkardelen. GSX 300 har till att börja med tydliga problem att driva mina Sennheiser HD 6XX (Massdrops tappning av klassiska studiolurarna HD 650): jag slår i ljudkortets maximum vid klart lägre volym än jag oftast vill ha.

Den som läst specifikationerna lär inte förvånas över detta, ty Sennheiser rekommenderar uttryckligen att använda GSX 300 till lurar med 25–75 ohms impedans. Mina kunskaper på ämnet är tämligen begränsade, och jag tänker inte låtsas som att jag förstår exakt hur impedans, känslighet och allt hänger ihop, men mina HD 6XX har en angiven impedans om 300 ohm, så jag antar att de helt enkelt är fel lurar för detta ljudkort.

Detta verkar bekräftas när jag istället ansluter mitt Sennheiser PC 360 (50 ohm), som GSX 300 orkar driva med klart högre volym. Jag trodde att just bättre förstärkare var en av anledningarna till att köpa ett dedikerat ljudkort, så jag är lite förvånad över detta. De flesta gamingheadset ligger förvisso inom det rekommenderade intervallet, men ändå: GSX 300 må till skillnad från HD 6XX inte vara avsett för musikproduktion, men HD 6XX lämpar sig utmärkt för spel.

EPOS Gaming Suite

EPOS Sennheiser själva tycker nog att hårdvaran bara utgör hälften av GSX 300 som produkt. Manualen är nämligen tydlig med att användaren bör ladda ner mjukvaran EPOS Gaming Suite. Föga förvånande finns denna endast till Windows, så jag startar snällt om datorn, bootar in i Microsofts operativsystem och installerar den.

Med EPOS Gaming Suite går det att växla mellan stereoljud och "virtuellt 7.1-surroundljud" samt välja bland olika profiler, var och en med sin egen förvalda equalizer. Knappen på ljudkortets framsida kan praktiskt nog konfigureras för något av de två syftena, så länge Gaming Suite är igång i bakgrunden.

Överlag ger Gaming Suite ett något opolerat intryck. Någon skalning verkar inte stödas, så på en 4K-skärm blir applikationens innehåll antingen minimalt (utan OS-skalning) eller pixligt (med OS-skalning). Märkligt nog är den också tydligen begränsad till 60 Hz, vilket stundtals smittar av sig på hela min skrivbordsmiljö, inklusive muspekare, när fönstret är aktivt. Irriterande.

Musik

För att prova equalizer-funktionen väljer jag profilen Music och drar igång One Without A Second – Pro Mix av Project One. Min första tanke är att det inte låter helt dumt, och att jag absolut kan se att vissa kan finna glädje i en "hängmattekurva" av det här slaget, om än kanske inte fullt så drastisk.

Detta intryck hinner vara med mig i två minuter: i samma sekund som låtens första drop inleds är det som att hela låten bara dör och teleporteras iväg ut i rummet intill. Basfrekvenserna är så kraftigt uppvridna och resten av ljudspektrat duckar så kraftigt att jag frustar till av skratt. Det låter inte alls bra. Med en lite mer måttlig frekvenskurva som Custom ovan kan jag däremot se ett värde i funktionen. Knappen Sound Test nere till höger verkar emellertid inte fungera; inget ljud spelas upp.

Att lyssna på musik är naturligtvis outhärdligt med "virtuellt surroundljud" aktiverat, men det är ju inte heller tanken att det ska användas till det, och det är mycket enkelt att växla mellan olika lägen med knappen på ljudkortets framsida.

Gaming

Inte långt efter att jag hade packat upp GSX 300 fick jag möjlighet att prova det i skarpt läge på ett LAN-party. I frånvaro av andra aktiviteter än gaming kunde jag lika gärna köra Windows hela helgen, och kunde således verkligen testa GSX 300 så som det är tänkt att användas.

Förtjust som jag är i mina HD 6XX använde jag dem under LAN-partyt, trots att de som sagt inte är den bästa matchningen för GSX 300. Med vissa smärre justeringar i min autoexec kunde jag få till absolut fullgod volym i CS:GO, och med öppna lurar och lagkamraterna i samma rum var röstkommunikation över Discord överflödig.

Med EPOS Gaming Suite igång i bakgrunden kunde jag experimentera med de olika inställningarna samt snabbt toggla "surroundljud" eller byta profil med knappen på själva ljudkortet. Tyvärr kunde jag aldrig förmå mig själv att spela mer än någon enstaka CS:GO-runda med någon annan konfiguration än stereoljud och platt equalizer, för alla andra förvalda inställningar jag provade lät bara fruktansvärt illa. Surroundläget i synnerhet påminde mig mest om ett lågpassfilter, och gav inga märkbara fördelar.

Undertecknad har aldrig varit ett fan av "virtuellt surroundljud", och inte heller denna gång har jag blivit omvänd. Jag spelar normalt bara CS:GO, men jag hoppade även in i Battlefield 1 en stund för att ge surroundljudet en chans där. Inte heller det övertygade mig; för mig låter det mest som att en våt filt lagts över hela ljudbilden, och jag förstår inte varför det skulle göra någonting bättre.

För att ge min åsikt ytterligare kontext vill jag nämna att jag nästan alltid brukar uppfatta fotsteg och andra ljud minst lika bra som mina lagkamrater i CS:GO. Det händer ofta att jag hör var fiender befinner sig när någon annan inte gör det, och sällan det omvända.

Mikrofoninställningar

EPOS Gaming Suite har en flik för mikrofoninställningar, som bland annat erbjuder justerbar brusreducering och noise gate. Detta tycker jag är genuint bra funktioner på pappret, men tyvärr kunde jag aldrig testa dem, då jag inte kunde få Windows att upptäcka GSX 300 som en ljudingång. Ubuntu gjorde däremot det, men där fungerar ju inte EPOS Gaming Suite.

Volymratten

En av huvudattraktionerna med ett externt ljudkort av detta slag är åtminstone för mig en lättillgänglig fysisk volymratt på skrivbordet. Till min besvikelse visar det sig att volymratten på GSX 300 inte alls är analog, som jag förväntade mig, utan digital. Den har haptiska hack som representerar "volym upp" och "volym ner", precis som mediatangenterna på moderna tangentbord, och när man vrider på den visar operativsystemets grafiska gränssnitt att volymen ändras.

För mig personligen förtar detta lite poängen med en volymratt. Jag kan redan åstadkomma exakt samma effekt med tangentbordet – i annat fall hade jag haft ett synnerligen simpelt tangentbord, och då hade ett dedikerat ljudkort legat långt ner på prioritetslistan. Dessutom hackar CS:GO till när jag justerar volymen på det sättet på Ubuntu, och ibland registreras mina justeringar åt fel håll. Inget av detta kan hända med en analog ratt, som också ger mer direkt kontroll. Tråkigt.

Slutsats och sammanfattning

Jag brukar aktivt undvika att kolla upp testobjektets prislapp förrän mot slutet, men min gissning på strax under tusenlappen visade sig vara helt korrekt: ljudkortet är ditt för 890 riksdaler. Medan detta alltså ligger väl i linje med mina förväntningar kvarstår en viktig, ej tillfredsställande besvarad fråga: Varför ska jag köpa den här produkten?

Jag ska inte utesluta att det beror på mitt användningsmönster, men jag ser inget större värde i det "virtuella surroundljudet" eller övriga förvalda speciallägen. Det är däremot trevligt att kunna justera equalizern, men jag tänker att det borde gå att lösa med någon mer generell applikation, även på andra operativsystem än Windows.

Hade GSX 300 haft en analog volymratt hade åtminstone det varit en intressant säljpunkt, men nu är detta ljudkort för mig personligen totalt sett ingen uppgradering över min Dragonfly Black, som erbjuder bättre förstärkardel i en mycket mindre formfaktor och till ungefär samma pris. Även ställt mot mitt moderkorts integrerade krets hade jag haft svårt att motivera ett köp. GSX 300 har förvisso ett flertal funktioner som nämnda kombattanter saknar, men jag saknar inte dessa.

Allt som allt har jag svårt att tänka mig ett scenario där jag helhjärtat skulle rekommendera detta ljudkort. Den som sitter med inte alltför påkostade lurar – där många populära gamingheadset ingår – vinner förmodligen mer på att uppgradera dem, och fräsigare lurar är det inte säkert att GSX 300 kan driva adekvat. Den som däremot lockas av exempelvis den fysiska volymratten och mjukvarans många anpassningsmöjligheter kan säkert bli nöjd, för EPOS Sennheiser GSX 300 är ingen dålig produkt – men någon utmärkelse blir det inte den här gången.

Fördelar

Fysisk volymratt och konfigurerbar knapp

Justerbar equalizer

Användbara mikrofoninställningar (tror jag)

Bred kompatibilitet (Windows, Linux, Android etc) …

Tänkvärt

… men EPOS Gaming Suite finns bara till Windows

Hörlursjacket sitter på baksidan

Volymratten är inte analog

Nackdelar

Ej lämpligt för tungdrivna lurar

Flera förvalda profiler låter riktigt illa

Inga uppenbara fördelar i spel

Medioker mjukvara

Pris vid publicering: 890 kronor