Be Quiet är för de flesta PC-entusiaster ett välkänt märke när det kommer till allt från datorchassin och luftkylare till nätaggregat. Företaget har länge slagit på den stora trumman för att ljudnivå är viktigt och att svart är den bästa färgen när det kommer till PC-komponenter. Idag är det dags att ta en närmare titt på ett av företagets senaste tillskott i just chassisegmentet. Be Quiet Pure Base FX 500 är det som står på menyn, en låda med ATX-formfaktor i mindre format, sällskapat av ett gäng RGB-fläktar.

Slå på kaffekokaren, häll upp en Redbull och luta dig tillbaka medan jag tar en närmare titt på om Be Quiet kan ge sig in i regnbågsleken och samtidigt bibehålla den rena och annars svarta estetiken företaget är känt för.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men besitter övrigt bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och skärmpaneler som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på SweClockers forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och måla Warhammer. Nattfotografering och drönarflygning är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Be Quiet som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.



Specifikationer

Be Quiet Pure Base 500 FX är inte så mycket ett nytt chassi som en uppdatering av redan existerande modeller i 500-serien. Nytillkommet för denna revision är bland annat en USB Type-C-anslutning enligt USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) i framkant, samt fyra stycken inkluderade och adresserbara RGB-fläktar. När det kommer till innanmätet och dess mått är det relativt oförändrat och inget som sticker ut för egen del.

Egenskaper Pure Base 500 FX Formfaktor ATX Miditower Dimensioner (L × W × H) 450 × 232 × 463 mm Material Stål

Härdat glas

Plast Vikt 6,95 kg Grafikkort Upp till 369 mm Processorkylare Upp till 190 mm Nätaggregat Upp till 258 mm (225 mm med bottenfläkt installerad) Medföljande fläktar 3 st. 120 mm Light Wings

1 st. 140 mm Light Wings Plats för radiator Upp till 240 mm i toppen

Upp till 360 mm i fronten Anslutningsmöjligheter 1 st. USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1 st. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

3,5 mm hörlursuttag

3,5 mm mikrofoningång

ARGB-kontroller för medföljande fläktar Pris 1 590 kronor

Som ovan nämnt är det inte några större förändringar sett till tidigare chassin ur 500-serien från Be Quiet. Det är dock lite av en besvikelse att de inte har tagit fram stöd för en 360-millimetersradiator även i den övre delen av chassit, speciellt då fler och fler komponenter börjar kräva detta för att hålla sig väl kylda.

Jag vill även uppmärksamma och tacka @Komplett för lånet av komponenter som möjliggör denna testpilot. Detta inkluderar två stycken Kingston Fury 16 GB 5 200 MHz-moduler och ett stycke 1 TB Kingston KC3000 NMVE PCI Express för lagring. Även processor i form av Intel Core i7-12700K och grafikkortet Zotac Geforce RTX 3070 Ti Trinity lånas ut.

Utseende och funktioner

Utseendetmässigt är inte Pure Base 500 FX något speciellt, det är en svart och rätblocksformad låda, dock av det mindre slaget än vad jag ofta ser till formfaktorn ATX. Högra sidan pryds av härdat glas medan andra sidan har en solid plåt. Framsidan är ett stort meshnät som kläs av en racingbil-rand på mitten, något som inte faller mig personligen i smaken.

På ovansidan finner jag chassits lättillgängliga anslutningar i form av en USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.0 Gen 1, uttag för hörlurar, samt strömknapp och styrknapp för chassits RGB-bestyckade Light Wings-fläktar, som kommer förmonterade. På toppen finns också ett ett dammfilter som sitter fast med magneter, men dessvärre anser jag att dessa magneter är i vekaste laget.

På tal om dammfilter kommer Be Quiet Pure Base 500 FX med dammfilter installerade i fram- och underkant också. För att kika närmare på detta lyfter jag helt enkelt av fronten som sitter med plastfästen och kräver lite kraft för att lossa. Detta känns som en ytterst gammal design måste jag säga, speciellt i eran av snabbfästen.

Med panelen borta kan vi se det dammfilter som ska hålla partiklarna borta från de tre förinstallerade Light Wings-fläktarna i fronten. Detta dammfilter sitter fast i svängdörr-stil med assistans av en magnet i stängt läge. Till sist har vi det filter som sitter i botten. Detta avlägsnas som på de flesta chassin genom att dra ut det i framkant.

Det är nu dags för mig att ta en närmare titt på innanmätet av chassit. För att göra detta börjar jag med att lyfta av glaspanelen, som lossas med hjälp av fyra stycken tumskruvar på glaset. Detta känns ärligt talat väldigt 2016 i min värld, och är nog den metoden för att hålla fast en glaspanel jag absolut minst uppskattar idag – inte minst ur ett estetiskt perspektiv.

Jag passar sedan på att lyfta av den bakre sidoplåten också, denna fästs med två stycken skruvar i chassits bakre del, skruvar som sitter kvar i plåten när den lyfts av. Men panelen lossad kan jag nu se att insidan är bestyckad med ljuddämpande material. Dock är det enda stället i chassit som har detta, vilket får mig att ifrågasätta om det ens gör någon skillnad eller om det bara fångar upp värmen i onödan.

Med både glaspanel och sidoplåt lagd åt sidan kan jag nu få en helhetsbild av vad jag kan förvänta mig när det är dags att bygga i chassit. Det är en stor och öppen yta på insidan som som delas av en täckplåt för nätdelen som huserar i botten av chassit. Denna avdelare är även perforerad för att tillåta luftgenomströmning. Till sist kan jag se det kontrollerkort som styr alla medföljande fläktar sitta på baksidan, detta jämte rätt bra kabeldragning från fabrik.

Att bygga i 500 FX

Det är nu dags att testmontera komponenter i chassit. Jag beger mig därför upp tillbaka i lägenheten för att planera byggandet lite mer i detalj. Det första att göra är att röja av middagsbordet och plocka ned chassit så gott det bara går, för enkel åtkomst till allt.

Som jag nämnt tidigare, finns det inte plats för en 360 millimeter lång radiator i toppen, något som är väldigt tydligt när jag håller upp just en sådan jämte chassits övre del, som kan ses i första bilden. Det blir därför att montera denna i framkant, men för att göra detta måste jag först lossa på de redan förmonterade fläktarna.

Här märker jag direkt att en radiator måste installeras på insidan. Det finns kort sagt ingen plats kvar i ytterkant – i alla fall om dammfiltret önskas användas. I och med att radiatorn måste monteras på insidan av stommen måste även den inkluderade hårddiskvaggan plockas bort. Den är helt enkelt i vägen och installation av en 360 millimeter lång radiator är inte möjlig med vaggan på plats.

Med fläktar bortskruvade lyfter jag nu i det moderkort som jag monterat den slutna vattenkylaren på. När jag försöker skruva fast detta stöter jag direkt på mindre patrull med moderkortets inbyggda täckplåt för I/O-panelen, som tar emot den bakre fläkten. Det blir till att temporärt lossa på denna också. Slutligen är det bara att skruva fast alla i fläktar igen; den bakre i chassit och de tre främre i radiatorn.

Hittills har processen inte varit den smidigaste, men det verkar inte bli bättre framöver. När jag installerar nätaggregatet märker jag att det saknas mindre än en millimeter på höjden för att föra in nätdelen från sidan. Till min förvåning sker samma sak i det bakre partiet. Byggkvaliteten på chassit imponerar inte direkt, och bättre blir det inte av att den plåtbit som ska låsa nätaggregatet på plats är otroligt vek.

Efter lite om och men är det mesta nu på plats. Kvar är att koppla alla kablar och placera grafikkortet på sin tron. Det här är den värsta delen i byggprocessen. Det finns inga marginaler att jobba med. Strömkablarna för moderkortet är onödigt tajta att trycka igenom moderkortsplåten, och installationen av chassits USB-kabel gör mig uppriktigt irriterad. Det är så pass lite utrymme att jobba med, att jag nu är osäker om jag kommer få ut denna kabel igen utan att skada den eller moderkortet.

Trots en bökig monteringsprocess måste jag ändå erkänna att slutresultatet är rätt tillfredsställande. Att gömma undan kablarna är inga större svårigheter och att kabeldra på baksidan av chassit är inte någon utmaning, även om jobbet inte är det bästa som gjorts.

RGB-belysningen är även den rätt smakfull anser jag. Med den inbyggda kontrollern finns gott om olika färger och mönster att välja mellan. Racingbil-randen i framkant som jag tidigare motsatte mig, börjar nu växa till något mer positivt också.

Sammanfattning och avslutande tankar

Be Quiet har en bred portfölj idag med allt från nätdelar, fläktar och chassilådor likt det vi tagit oss en närmare titt på idag. Mer specifikt handlar det om Be Quiet Pure Base 500 FX, vilket är en uppdaterad variant av 500-serien, som håller innebär ATX-format i mindre format än många andra lådor.

När det kommer till anslutningsmöjligheter kommer Pure Base 500 FX med ett stycke USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) och en ensam USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)-anslutning. Två separata 3,5-millimetersanslutningar för hörlurar och mikrofon ackompanjerar. Vid sidan av de lättillgängliga anslutningarna ser vi se en strömknapp och en lite mindre knapp, som används för att styra den integrerade fläktkontrollern och tillhörande Light Wings-fläktar.

På tal om fläktar är det fyra stycken som följer med detta chassi. Tre är av snittet 120 millimeter och sitter i framkant, medan den sista är en 140 millimeter och sitter i det bakre partiet. Dammfilter sitter installerade i toppen, framkant samt botten av chassit och hålls på plats antingen av släddesign eller magneter. Magneterna är dock i vekaste laget och minsta beröring får dessa dammfilter att röra på sig.

Övrigt när det kommer till utseendet är det inte mycket att anmärka på. Det rör sig om en svart plåtlåda med ett meshnät i framkant. En stor panel i härdat glas pryder ena sidan, för att det ska vara möjligt att beskåda innehållet. Glasskivan monteras genom att lägga den mot chassit och skruva i hörnskruvar ovanpå. Detta kan jag anse vara en väldigt förlegad design när det kommer till att installera glasskivan.

Efter första yttre intrycket är det dags att montera komponenter, och det är tyvärr inte den smidigaste processen. Till att börja med är montering av en 360 millimeter lång radiator inte möjlig i toppen av chassit, något som däremot fungerar i framkant – med en hake. För att göra detta måste först samtliga förinstallerade fläktar lossas och detsamma gäller lagringsburen i chassits nederdel. Det är inte möjligt att montera radiatorn mellan frontpanelen och utsidan av stommen, eftersom dammfiltret tar emot.

Radiatorn och den bökiga monteringen är egentligen det mindre problemet. Det är knappa marginaler och tvivelaktig kvalitet när det kommer till allt från nätaggregat och dess montering, hela vägen till att kabeldra genom chassits alldeles för tajta och snäva vinklar. Som nämnts i genomgången är jag osäker på om jag kommer få loss den interna USB-kabeln utan att göra åverkan på kabeln i sig, eller i värsta fall moderkortet.

Den enda räddande faktorn i slutändan för egen del är att kabeldragningen på själva baksidan är väldigt enkel och det finns gott om fästpunkter för buntband för den som gillar att verkligen städa upp. Även RGB-belysningen och racingbil-randen på framsidan är faktiskt rätt snygga, givet att man ställer om från enhörningsuppstötningar till något mindre färgsprakande läge, som nås genom den interna ljuskontrollern. Dessa positiva aspekter leder åtminstone till en okej slutprodukt.

Sammanfattningsvis känner jag att Be Quiet Pure Base 500 FX ligger fel i tiden. Även om materialen inte är speciellt plastiga känns allt billigt ändå. Tveksamma designval likt utanpåliggande skruvar för glaspanelen, tillsammans med begränsande anslutningsmöjligheter för vissa komponenter, känns inte speciellt genomtänkt för en uppdatering.

Det finns helt enkelt andra alternativ på marknaden i samma prisklass som kan ge mycket mer valuta för pengarna, och som framförallt har en trevligare byggprocess att hantera. Pure Base 500 FX är enligt mig som bäst ett lägre mellanklass-chassi, som tyvärr både prissätts för högt och försöker vara mer premium än vad det faktiskt är. Be Quiet, jag vet att ni kan bättre än såhär – skärpning!

Positivt:

Tillräckligt med utrymme att gömma kablar

Ett stort antal inkluderade RGB-fläktar

Tillfredsställande slutresultat

Negativt:

Känns billigt trots metallkonstruktion

Förlegad design på flera fronter

På tok för tajt att husera moderna komponenter

Alldeles för dyr

Be Quiet Pure Base 500 FX finns tillgänglig från flera svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 1 590 kronor. För lista över samtliga officiella svenska återförsäljare kan ni besöka Be Quiets hemsida här. Lägsta pris vid publicering 1 290 kronor.