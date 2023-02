NZXT är för de flesta idag ett välbekant företag med en bred portfolio av PC-komponenter och kringutrustning, inte minst chassin som denna testpilot handlar om. Tidigare har jag kollat på NZXT:s minsting H1 V2 och därefter jobbat mig igenom H5 Flow- och H7 Elite-modellerna. Idag har jag möjlighet att kika på inget mindre än NZXT H9 Flow som släpptes strax efter årsskiftet.

Denna gång handlar det om ett stort chassi som sväljer det mesta och som är hemmahörande i det översta segmentet av produkter som NZXT har att erbjuda. Utan att avslöja för mycket har chassit en rätt intressant layout med heltäckande glasframsida, utan att för den delen tumma något på luftflödet. På med kaffekokaren, luta dig tillbaka och häng med när jag tar mig en närmare titt på NZXT H9 Flow!

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Redan vid en första anblick kan jag se att chassit är av det större slaget, där tre av lådans fyra metallsidor klarar att svälja upp till och med en 360 millimeter lång radiator. Även den maximala längden på grafikkort och nätaggregat är tilltagna, med 435 respektive 200 millimeter. Vikten kommer in på totalt 12,1 kilogram för hela paketet, där en stadig konstruktion i metall och glas utgör största delen av vikten.

I övrigt levereras NZXT H9 Flow med tre stycken inkluderade 120 mm-fläktar i sidokant, samt en ensam 120 mm-fläkt i det bakre partiet. Ingen fläktkontroller ingår, utan detta måste kompletteras med i efterhand om det installerade moderkortet saknar antalet platser som krävs för installation av samtliga fläktar. För anslutningsmöjligheter finns ett kombinerat 3,5-mm-uttag för ljud, två stycken USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A och en USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C .

Egenskaper NZXT H9 Flow Material Plast

Metall

Härdat glas Dimensioner (H × B × D) 495 × 290 × 466 mm Vikt 12,1 kg Maximal längd grafikkort 435 mm Maximal höjd processorkylare 165 mm Maximal längd nätaggregat 200 mm Medföljande fläktar 1 st. 120 mm bak

3 st. 120 mm sida Plats för radiator 360 mm sida

360 mm topp

360 mm botten

120 mm bak Anslutningsmöjligheter 1 st. kombinerat 3,5-mm-uttag

2 st. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A

1 st. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C Pris 2 190 kronor

Jag vill även uppmärksamma och tacka Inet som lånat ut komponenter för detta test. Detta inkluderar bland annat processorn AMD Ryzen 9 5900X, 16 GB primärminne i form av 2 × 8 GB Kingston Fury Beast 2 666 MHz DDR4 och moderkortet Asus ROG B550-F Gaming. För grafikkort är det ett Nvidia Geforce RTX 3090 Ti 24 GB med modellbeteckningen Asus ROG Strix Gaming som är vattenkylt. Till sist har vi en 1 TB Samsung 980 Pro för lagring.

För just detta test använder jag mig av NZXT Kraken X73 RGB White när det kommer till processorkylning. Strömmatningen sker med hjälp av NZXT C1200 Gold som är ett nätaggregat om 1 200 watt med 80 Plus Gold-certifiering. Avslutningsvis används även en fläkt- och RGB-kontroller från NZXT för att koppla in chassifläktarna.

Möt NZXT H9 Flow

Som vi kan se i specifikationsbladet är det väl tilltagna dimensioner vi har att jobba med. NZXT H9 Flow kommer även i två utgåvor, där färgen är det som skiljer dessa åt. För dagens test har jag det vita exemplaret till hands, men om svart föredras finns chassit även i sådan skrud. Med allt det sagt är det dags att jag faktiskt tar mig en närmare titt på vad som erbjuds.

Det första jag möts av när allt ytteremballage är bortplockat är en rätt unik front- och sidopanel, där härdat glas visar upp den nakna insidan i all sin prakt. Vid närmare inspektion kan jag se att det är en mindre glipa mellan glasskivorna, detta är något positivt i min mening då det minimerar risken att skivorna tar i varandra och orsakar resonansljud – inte minst minskar risken för att panelerna skadas vid oavsiktliga stötar.

Med chassits bakre sida vänd mot mig är det inte mycket att anmärka på. Något som däremot lockar mitt intresse är den ganska intressanta positionen av nätaggregatets monteringsplats, som tydligt nu kan ses befinner sig bakom moderkortets plats. Slutligen ser jag chassits anslutningar på toppen som består av ett kombinerat 3,5-mm-uttag för ljud, två stycken USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A och en USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C.

Det blir inte enklare än så här att öppna ett chassi. En ensam tumskruv fäster långsidans glasskiva och sedan lyfts den av. För toppen är det raka spåret: Jag tar tag i kanterna och drar av den från sina snabbfästen. Toppanelen kommer med ett integrerat dammfilter, något som kan anses både som positivt och negativt, lite beroende på hur man ser det.

Baksidan är precis samma visa som den främre sidopanelen. Det är en ensam tumskruv som lossas i bakre delen och sedan lyfts panelen enkelt av. Här blir det nu lite mer intressant. Först och främst kan jag nu se att fläktarna fästs i en enda stor plåtram som lossas med två stycken tumskruvar. Likaså hårddiskburen sitter med en ensam tumskruv och dras sedan uppåt för att lossas.

Till sist har vi täckplåten som döljer allt kablage och platserna där 2,5-tumsenheter kan fästas. Denna har två lägen. Det ena är där man lossar på två skruvar som kräver verktyg och då öppnas den som en svängdörr. Andra läget är att med skruvarna väl bortplockade bara lyfta av hela plåten från sina gångjärn. Något som jag missade att fotografera är det dammfilter som sitter i två skåror i chassits botten och dras ut i bakkant.

Att bygga i H9 Flow

Med en första titt och insyn i NZXT H9 Flow är det nu dags att testa på hur det faktiskt är att montera en dator i chassit. Här förväntar jag mig en smidig process givet de stora och öppna ytorna jag har att jobba med. Det ska även bli intressant att se hur det blir med allt väl på plats ur ett estetiskt perspektiv, detta då det kan bli svårare att gömma undan eventuellt kablage med all denna insyn.

Jag börjar med att montera processor, arbetsminne och SSD på moderkortet för att slippa böka med detta när moderkortet väl är på plats. Jag passar även på att skruva fast en tornkylare som ligger precis inom måtten om 165 millimeter, som är chassits maximala höjd på processorkylare. Med allt detta färdigt lyfter jag enkelt moderkortet på sin plats och fäster detta i de redan förmonterade distanserna.

Här märker jag en intressant detalj som jag missade i genomgången tidigare: Det sitter en mindre glaspanel bakom täckplåten för kabeldragning i chassits främre insida. Detta är en positiv sak att se då det inte bara kommer hjälpa driva luftflödet från fläktarna in i huvudkammaren, det kommer även underlätta med kabeldragning eftersom inga kablar kommer att sticka igenom. Jag passar även på att redan nu montera in den fläkt- och RGB-kontroller som NZXT tillhandahållit, samt ansluter chassits fyra inkluderade fläktar till denna.

Med moderkort och kontroller monterade kommer jag i min virrighet på att jag faktiskt har en NZXT Kraken X73 RGB White liggandes sedan tidigare test. Jag tar därför bort tornkylaren och monterar denna istället, men inte förrän jag har verifierat att sidopanelen går att stänga med tornkylaren monterad också – något som fungerar utan problem.

Nu när jag är säker på att jag inte kommer behöva pilla mer med moderkortet och diverse monteringssatser för processorkylare tar jag fram nätaggregatet och monterar det på sin plats. Att sedan ansluta nödvändiga kablar för allt från moderkort, AIO-pump och fläktkontroller går på några minuter. Det är en smärtfri upplevelse tack vara väldigt gott om utrymme för att hantera kabeldragningen.

Till sist monterar jag grafikkortet med sin tillhörande radiator. För att bibehålla ett positivt luftflöde i chassit vänder jag den bakre fläkten till att suga in luft, något som även kan hjälpa till med att hålla spänningsregleringen på moderkortet svalare. Redan här vet jag att några kommer bege sig mot Youtube för att gräva fram Gamers Nexus video på hur man inte monterar en pump och radiator. Men räds ej, den bottenmontering som görs med grafikkortets radiator i förhållande till pumpens höjd är högst temporär och inte för långtidsdrift.

Med NZXT H9 Flow bestyckat till maxgräns, sånär som på den lediga fläktplatsen i botten, måste jag ändå säga att det finns gott om utrymme kvar för en god luftvolym. Jag testar att köra några vändor med 3DMark Speed Way och det finns inget som indikerar på värmeproblem och samtliga fläktar håller sig till låga varvtal.

Ur ett estetiskt perspektiv tycker jag chassit är riktigt välplanerat och det slutgiltiga resultatet tilltalar åtminstone mig. Skulle jag haft datorn för personligt bruk hade de tre sidofläktarna monterats i botten, för att göra plats åt grafikkortets radiator på denna plats. Detta skulle hjälpa med pump och radiator i förhållande till höjdplaceringen, samt förmodligen se bättre ut än med slangarna som far tvärs och kors.

Sammanfattning

NZXT H9 Flow är ett chassi som blandar elegans och funktionalitet, med mycket glas utan att det tummas på luftflödet. Med två stora glaspaneler som täcker chassits främre sidor är det minst sagt en ögonbrynshöjare. Utöver att presentera ett ganska unikt och iögonfallande yttre erbjuder chassit en hel del positiva egenskaper.

Till dessa positiva egenskaper hör bland annat väl tilltagna dimensioner som tillåter upp till tre stycken 360-millimetersradiatorer och ett överlag välplanerat innanmäte. Fyra fläktar medföljer från början, men dessvärre inte någon fläktkontroller vilket är det enda negativa jag har kunnat komma på. Således bör en sådan adderas i efterhand, om användaren inte har plats på sitt moderkort för samtliga fläktar och dess 4-pins PWM-kontakter.

Själva byggprocessen är väldigt smidig och enkel. Nästan alla paneler sitter med tumskruvar eller snabbfästen, där enda undantaget är den plåt som huserar 2,5-tumsenheter och agerar täckmantel för allt kablage som ska få plats i chassits bakre del, ihop med nätaggregatet. Rengöring går enkelt till med dammfilter som sitter vid samtliga potentiella in- och utblås.

Slutresultatet faller mig väldigt väl på läppen. Trots slangar från AIO-lösningen till både processorkylare och grafikkort ser det inte speciellt plottrigt ut. Det enda jag skulle göra annorlunda för personligt långtidsbruk är att byta plats på grafikkortets radiator och de tre medföljande fläktarna monterade bredvid moderkortet. Detta är mer ett estetiskt val än något annat, men kan också förlänga livslängden på den pump som sitter på grafikkortet.

Är du på jakt efter ett rymligt chassi som gärna bygger lite på bredden istället för höjden, då är NZXT H9 Flow en klar rekommendation från min sida. Under min testperiod har jag inte funnit några klara nackdelar. Även prislappen om 2 190 kronor vid artikelns skrivtillfälle är väldigt tilltalande för den påkostade produkt som levereras.

Positivt

Unikt och snyggt med de dubbla glaspanelerna

Välplanerat inre för enkel kabeldragning

Attraktiv prispunkt för en premiumprodukt

Negativt

Ingen inkluderad fläkt- och RGB-kontroller

NZXT H9 Flow säljs hos flera svenska återförsäljare från det rekommenderade priset om 2 190 kronor och finns i både vitt samt svart utförande.