Det är nog ingen överdrift att en majoritet av SweClockers medlemmar är kunniga nog att bygga sina egna datorer. För många är det en självklarhet att välja ut komponenter och sedan själv sätta ihop allt till en välbyggd och förhoppningsvis prisvärd dator, i stället för att förlita sig på att köpa något färdigbyggt.

Det finns däremot fortfarande många anledningar att ändå titta på den kategorin. Ett exempel är att desto äldre du blir ju högre värderar du din tid, vilket innebär att det är ganska skönt att köpa en dator som endast behöver kopplas in för att komma igång.

Komplett har sedan många år tillbaka erbjudit färdigbyggda datorer. Något jag alltid gillat med deras koncept är att du i grunden kombinerar det bästa av två världar. Komplett har valt ut standardkomponenter som fungerar bra ihop, samtidigt som du kan göra egna ändringar innan köp. De bygger sedan ihop datorn och testar den för att se till att allt fungerar ihop.

Idag har jag fått möjligheten att testa en av deras speldatorer, närmare bestämt Komplett a190 Epic Gaming PC. Epic-serien är Kompletts "bästa" speldatorer och denna levereras med en Nvidia Geforce RTX 4070 Ti, Ryzen 7 7700 och 32 GB DDR5-minne. Häng med när jag synar datorn i sömmarna!

Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Komplett som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer Komplett a190 Epic Gaming PC

Även om detta inte är den dyraste datorn i Epic-sortimentet betyder det inte att Komplett sparat på krutet. Du får en av AMD:s senaste 8-kärniga processorer i form av Ryzen 7 7700, som parats ihop med ett av Nvidias senaste grafikkort, närmare bestämt Asus-varianten TUF Gaming RTX 4070 Ti.

Moderkortet som Komplett valt är Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi. Moderkortet kommer med stöd för DDR5 – upp till 6 400 MHz överklockat. Datorn kommer med två DDR5-moduler från Kingston som kan köras upp till 5 600 MHz och en snabb titt i BIOS visar att Komplett ställt in moderkortet att köra dem i just den hastigheten, så att du inte behöver gå in och göra något för att få ut fulla hastigheten. Vidare gäller stöd för 2,5 Gbps Ethernet över kabel, i sällskap av trådlöst Wifi 6-nätverk.

På lagringsfronten finns plats för tre stycken M.2-anslutningar, där en av dessa är PCI Express 5.0 och de andra två PCI Express 4.0. Lagringen hanteras av två olika Kingston-signerade NVM Express-enheter. Den primära är på 1 TB och är en Kingston Fury Renegade. Det är en PCI Express 4.0-enhet som levererar upp till 7 300 respektive 6 000 MB/s i läs- och skrivprestanda. Den andra lagringsenheten är en 1 TB stor Kingston NV2, som visserligen också är PCI Express 4.0-enhet, men endast levererar upp till 3 500 respektive 2 100 MB/s.

Modell Komplett a190 Epic Gaming PC Chassi Phanteks Eclipse G360A Mid Tower (svart) Grafikkort* Asus TUF Gaming Geforce RTX 4070 Ti OC 12GB GDDR6X Processor AMD Ryzen 7 7700 Processorkylning Be Quiet Pure Rock 2 FX Primärminne Kingston FURY Beast RGB DDR5 5 600MHz 32 GB (2×16 GB), CL 36 Lagring Kingston Fury Renegade PCIe M.2 NVME SSD 1TB (primär)

Kingston NV2 NVMe SSD 1TB (sekundär) Moderkort Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi Nätaggregat Corsair RM750e 750W Operativsystem Windows 11 Home Övrigt Garanti 3 års inskicksgaranti Pris 29 999 kronor

Chassit som Komplett satsar på är Phanteks Eclipse G360A Mid Tower, som är en rymlig, snygg och svart modell som kommer med både fönster och ett gäng RGB-fläktar i fronten.

Processor kyls av en Be Quiet Pure Rock 2 FX, som även den kommer med en RGB-utrustad fläkt. Min erfarenhet av Be Quiets produkter är att de har kompetenta kylare och det intrycket består även med denna nya bekantskap, som inte har några problem att kyla processorn utan att bli högljudd.

Datorn jag fått för testning har standardvalen för denna modell. Du kan dock självklart uppgradera och byta ut vissa delar. Att uppdatera till ett Geforce RTX 4080 kostar till exempel nästan 6 000 kronor, medan det endast kostar runt 1 500 kronor att uppgradera till en Ryzen 9 7900. Notera att paketet i sig inte har skärm, tangentbord och mus, men det går självklart att lägga till när du beställer.

Första intrycket

Komplett a190 Epic Gaming PC levereras i en väl tilltagen kartong. Kartongen innehåller dels lådan för chassit där själva datorn finns, dels en extra låda. I denna låda har Komplett lagt alla manualer och extra tillbehör som du normalt får med de olika inkluderade komponenterna. Det enda som egentligen saknas är lådorna för dessa komponenter, men det förstår jag inte är möjligt för Komplett att skicka med.

Det första du ser när du lyft upp chassit är att det sitter något stort och vitt inuti. Det är instapack-skum som skyddar alla interna komponenter. Komplett har till och med satt ett klistermärke på av/på-knappen för att varna dig från att dra igång datorn innan detta är borta.

Phanteks Eclipse G360A är en relativt ordinärt miditower-chassi. Det är helt svart och kommer med en härdad glassida och mesh i fronten, där även tre RGB-fläktar kan ses. Är det något jag ska klaga på är att chassit saknar en USB Type-C-anslutning. I den öppna huvudkammaren och bakom moderkortsplåten syns däremot att Komplett lyckats bra med kabeldragningen, och många kablar har satts ihop med buntband för att inte sticka ut.

Jag vet inte om det är något krav för att en produkt ska få "gaming"-stämpel, men datorn kommer med ett rikligt RGB-stöd. Förutom de tre fläktarna i fronten av chassit finns det även en ljuslist längs chassisidan samt RGB-stöd på både minnesmodulerna och processorfläkten. Naturligtvis kan allt stängas av om du inte gillar RGB.

Uppstart och mjukvara

Datorn startar väldigt snabbt och ger dig möjlighet att snabbt ställa in Windows 11. Utan att överdriva så var jag igång inom 5–10 minuter efter start. Komplett har en relativt färsk ISO av Windows och det fanns bara några små uppdateringar som väntade. Det är skönt att slippa ladda ned stora service-pack direkt efter start.

Kompletts val av Windows 11 är en helt ren installation utan några extra program för de installerade komponenterna. Du får dock upp en ruta vid start ifall du vill installera Asus Armoury Crate, men du kan självklart strunta i det.

Armoury Crate är ett program som bland annat ger lite information om ditt system och möjligheten att ändra lite inställningar för processorn. Det har även stöd för Asus Aura vilket synkroniserar alla RGB-ljus i datorn. Programmet låter dig även installera ytterligare program som Asus AI Suite III som ger dig ännu mer inställningsmöjligheter för moderkortet.

Prestanda

I det här avsnittet tittar jag närmare på hur väl datorn presterar, i både syntetiska tester och vid egen användning i spelhörnan.

Syntetiska tester

Hur presterar då Komplett a190 Epic Gaming PC? Steg ett är att testa datorn i ett antal syntetiska tester. Alla program körs med standardinställningarna.

Jag väljer att använda min egen PC som en referens för att göra det lite mer tydligt hur Kompletts dator står sig mot en dator med förra generationens komponenter. Min PC har följande komponenter:

Ryzen 9 5950X

Asus Geoforce RTX 3080

32 GB DDR4

Gigabyte AORUS M.2 NVM Express

Komplett a190 Epic Gaming PC Referens-PC 3DMark Speedtest 5411 4554 3DMark Timespy Extreme 9800 8667 3Dmark Storage (Primär) Snitt: 464 MB/s, Move Game: 2 858 MB/s Snitt: 474 MB/s, Move Game: 2 420 MB/s 3DMark Storage (Sekundär) Snitt: 408 MB/s, Move Game: 1 768 MB/s Cinebench R23 enkeltrådat 1 804 1 562 Cinebench R23 flertrådat 17 864 24 265

Det går knappast att klaga på resultatet utan Komplett A190 Epic gaming PC går segrande ur nästan alla tester. Att en 16-kärning processor slår en 8-kärning processor i flertrådstestet i Cinebench R23 är väl inte så konstigt men i övrigt presterar datorn precis så bra som man kan förvänta sig.

Speltester

För att testa datorn med spel väljer jag ut ett antal som kommer med färdiga testslingor. I alla spel ställer jag in kvalitetsinställningarna till högsta och kör sedan varje test tre gånger.

1080p 1440p 4k UHD Referens-PC 4K UHD Assasin's Creed Valhalla 168 FPS 131 FPS 77 FPS 64 FPS Immortals Fenyx Rising 132 FPS 113 FPS 79 FPS Company of Heroes 3 Main 88 FPS 94 FPS 84 FPS 53 FPS Company of Heroes 3 GPU 201 FPS 145 FPS 99 FPS 56 FPS Company of Heroes 3 Sim 83 FPS 76 FPS 88 FPS 63 FPS Borderlands 3 (Dx12) 188 FPS 139 FPS 76 FPS 66 FPS Horizon Zero Dawn 170 FPS 94 FPS

Komplett a190 Epic Gaming PC har inga problem att driva alla testade spel i 4K UHD och maximala kvalitetsinställningar. Vill du få lite mer prestanda finns självklart möjligheten att slå på DLSS i de spel som stödjer det.

Ljudnivå

Komplett a190 Epic Gaming säljs inte explicit som en tyst PC men jag tycker ändå att ljudnivån är helt godkänd. Ljudprofilen är av en susande karaktär och fläktarna hörs främst när du har kört ett mer krävande spel ett tag. Det är dock inget som stör mig trots, att jag hade datorn på skrivbordet bredvid.

Sammanfattning

Jag tycker Komplett har lyckats bra med modellen a190 Epic Gaming. Jag har använt den i flera veckor nu och spelat en hel del och det finns egentligen inget att klaga på. Jag uppskattar att datorn ändå är relativt stilren utan massor onödigt bling och att Komplett gjort ett utmärkt jobb med kabeldragningen. För dig som gillar lite färg finns RGB-stödet men det går också självklart att stänga av.

Komponenterna som Komplett valt ut fungerar bra ihop och jag ser ingen anledning till att datorn inte skulle prestera bra i många år framöver, även om den inte har det absolut bästa i processor eller grafikkort. Kanske hade Komplett kunnat stoppa in en Ryzen 7 7700X, då denna egentligen inte kostar mycket mer nu, men det kommer knappast påverka prestandan speciellt mycket.

Det trevliga med att köpa en färdigbyggd datorn från Komplett är att du kan byta ut enskilda komponenter. Känner du att något kunde vara bättre är det bara att välja ett annat alternativ direkt vid beställning. Det finns också bra potential för att bygga ut datorn vidare i framtiden. Moderkortet har en ledig M.2-plats och valet av två 16-GB-minnesstickor innebär att du lätt kan bygga ut datorn med mer minne. Chassit är dessutom rymligt så vill du senare uppgradera till vattenkylning finns det gott om utrymme för det.

Det är tyvärr inte billigt att bygga en ny dator idag och 29 990 kronor för en ny dator kan låta saftigt. Tar man fram priset på respektive komponent blir totalen idag runt 27 400 kronor (exklusive Windows 11 Home). Det innebär att Komplett endast tar runt 1 500 kronor för att bygga ihop datorn, verifiera att den fungerar och att du dessutom då får en 3 års inskickningsgaranti.

Något jag skulle uppskatta när jag köper en färdigbyggd dator som satts ihop av individuella komponenter är att få med ett testprotokoll som visar att datorn klarat av diverse stresstest och vem som utfört det. Nu får jag lita på att Komplett testat igenom datorn innan leverans.

Fördelar

Prisvärda komponenter med bra prestanda

Ren Windows-installation utan "bloat"

Bra kabeldragning

Välpackad

Extra tillbehör för komponenterna skickas med

Litet påslag för montering och Windows 11 Home

3 års inskickningsgaranti

Nackdelar