Nytt i butiken: Trådlöst ESD-armband

Trenden med trådlösa datorprodukter är här för att stanna. Oavsett om det rör sig om kringutrustning som tangentbord, möss och headsets eller rena nätverkslösningar har de senaste årens tekniksprång gjort det möjligt att skapa sladdlösa varianter av dessa utan att för den delen tumma på prestanda, räckvidd eller fördröjningar.

Ett område som är under ständig utveckling är trådlös överföring av ström, vilket bland annat har populariserats av laddplattor för mobiltelefoner. Denna teknik fungerar dock inte bara åt ett håll, utan kan även användas inverterat för att jorda elektronik och föremål – något som öppnar upp för en väldigt intressant produkt för datorbyggare och entusiaster.

I samarbete med intresseorganisationen Airfuel Alliance presenterar nu SweClockers sin första egenutvecklade produkt i form av ett trådlöst ESD-armband som inte kräver fysisk inkoppling för att utjämna jordpotentialen. Airfuel Alliance står bakom den trådlösa laddtekniken Rezence, vilken till skillnad från den konkurrerande standarden Qi kan leverera högre effekt över ett längre avstånd.

Genom att anpassa Rezence till att endast bära en jordsignal kan teknikens räckvidd utökas markant. I sitt grundutförande kan standarden överföra en effekt på 50 W över ett avstånd på upp till 10 cm. Efter att ha skalat bort effektkravet och endast lämnat kvar jordsignalen ökar räckvidden till närmare 3 meter, vilket gör tekniken perfekt för detta användningsområde.

Själva produkten består av två separata komponenter – ett armband och en trådlös mottagare. Armbandet är i grunden ett sedvanligt ESD-armband, i vilket motståndet har plockats bort och ersatts av en strömsnål kretsuppsättning framtagen av Airfuel Alliance. Genom terminaler på ovansidan ansluts ett medföljande laddbart litiumjon-batteri, vilket ger en drifttid på upp till 20 timmar.

För att ansluta armbandet till jord används en andra komponent i form av en trådlös mottagare. Denna drivs av en valfri USB-strömadapter och kopplas in via USB Type-C. Jordning av mottagaren sker via en inbyggd skärmad ledare med en magnetkontakt i ena änden, vilken kan fästas på exempelvis en icke-lackerad del av ett element eller diskbänken.

SweClockers trådlösa ESD-armband med den tillhörande jordmottagaren är just nu i produktion och kommer inom kort att finnas tillgänglig för förbokning via via vår officiella butik. Under en begränsad tid säljs hela paketet inklusive nätadapter för endast 699 kronor inklusive moms.