Ingen har väl undgått att det är Black Friday, eller Black week/month just nu. Hundratusentals produkter av olika slag har fått sänkta prislappar under dagen och idag är det möjligt att ta del av riktigt bra deals. Troligtvis har du redan sikte på prylar du tänkt köpa under prisfesten, och har kanske redan köpt något fint till dig själv, men det är alltid bra att ta del av andras köpråd för inspiration.

Med detta sagt är det nu dags för oss på SweClockers att dela med oss av produkter vi tycker är värda att i alla fall slänga ett öga på. Det är högt och lågt, stort som litet, roligt som användbart. Häng med!

Jonas Thörnqvist – Testredaktör

Utöver det självklara tipset att det är ett bra tillfälle att köpa en ny tv (ja, jag är skyldig till att köpa en ny tv under denna Black Week), så skulle jag vilja slå ett slag för moderkortens fantastiska värld. Under de senaste åren har prissättningen på moderkort gått upp ganska markant, vilket innebär att även ganska nedskalade modeller äter upp en ganska stor del av budgetkakan när en ny dator ska byggas. Nu är lyckligtvis just moderkort något som prissänks rejält under denna reaperiod.

Nu tänker jag inte komma med några specifika produkttips – det finns helt enkelt alldeles för många olika modeller, plattformar och användarbehov. Men en snabb titt på de olika återförsäljarna talar för att man kan spara en tusenlapp eller mer under kampanjperioden på många av de populära modellerna. Detta gör att man exempelvis kan få ytterligare funktioner som PCI Express 5.0-stöd eller mer påkostad strömförsörjning, fast för ett pris som ligger i linje med mellanmjölksmodeller.

Calle Vahlberg – Testredaktör

Final Fantasy XVI (PS5)

Lägsta pris: 449 kronor

Ordinarie pris: 799 kronor

Final Fantasy-serien har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat och med den 16:e iterationen i huvudserien är det återigen ett storverk som står på menyn. Borta är turbaserade strider och några former av Active Time Battle och istället är det action som gäller. Fin grafik, underbar berättelse och musik signerad Masayoshi Soken som överträffade mina förväntningar.

EKWB - komponenter för vätskekylning 24 procent rabatt på hela sortimentet För den som är intresserad av vätskekylning så har varumärket EKWB knappast gått obemärkt förbi. Den slovenska tillverkaren kombinerar ofta läcker design med höga priser så för den som gått och kikat på ett specifikt vattenblock eller en reservoar så är det bra tillfälle just nu. Eller varför inte vattenkyla din PS5 med EKWBs monoblock? Onödigt? ja. Häftigt? Också ja.

Gamingskärmar med OLED-panel

Det glädjer mig att 2023 är året då både QD-OLED och WOLED letat sig in i datorskärmar på bred front och inte enbart i massiva 42-tumsmodeller. Min favorit för tillfället är de 27-tumsskärmar baserade på LG Displays 1440p-panel med 240 Hz uppdateringsfrekvens. Det är inga massiva utförsäljningar som pågår men för den som har varit sugen på en uppgradering finns det flera fina val just nu.

Noelia Donoso Ahlström – Nyhetsredaktör

Under året har priserna på NAND-minne slagit i botten och stora överlager har gett utslag på konsumentmarknaden, där SSD-enheter legat så lågt som 0,5 kronor per GB. Minnestillverkarna har sedan dess dragit i handbromsen och marknaden är på väg tillbaka, vilket betyder att snorbillig lagring snart är ett minne blott.

Priskoll: Blandad SSD-kompott

*Priserna är hämtade 2023-11-24 och inkluderar tidsbegränsade kampanjerbjudanden.

Min enda och starkaste rekommendation under såväl Black Friday som kommande reaperioder blir därmed SSD-lagring. Om du har behov av att utöka din lagringsarsenal med en eller flera SSD-enheter är det dags att slå till – det blir med största sannolikhet dyrare efter årsskiftet.

Corsair MP600 Mini – lagring i pytteformat Lägsta pris:

Ordinarie pris: Cirka 1 300 kronor Som sista punkt passar jag på att lyfta ut Corsair MP600 Mini. Den är kanske inte den mest kraftigt rabatterade – men den är i storleksformatet 2230. Den passar utmärkt för den som exempelvis vill utöka lagringsutrymmet i sin Steam Deck eller andra liknande små handhållna maskiner där det är möjligt att byta SSD-enhet.

André Stray – Redaktionschef

Logitech Pro X 2 Wireless

Lägsta pris: 2 290 kronor

Ordinarie pris: 2 999 kronor

Jag har alltid varit ett stort fan av Logitechs Pro X-serie. Stilrena, bra byggkvalitet och inget störande lull-lull, oavsett kategori. Headsetserien uppdaterades i år med Pro X 2 Wireless och erbjuder nya grafen-element, vridbara kåpor och högre komfort. För mig är det ett givet val i headsetdjungeln!

Lego Ideas Motordriven fyr Lägsta pris: 2 399 kronor

Ordinarie pris: 2 999 kronor Att bygga Lego är både stimulerande och roligt, oavsett ålder, och Ideas-serien är perfekt för dem som har barnasinnet kvar, men vill ha massa Star Wars-Lego i hemmet. Motordriven fyr ger dig möjlighet att pilla med något annat än datormaskinen, känna tillfredsställelse när bygget är klart och ha en tjusig pryl att visa dina gäster när de kommer på besök.

Playstation 5 med skivläsare

Lägsta pris: 5 490 kronor

Ordinarie pris 7 190 kronor

Tre år har gått sedan lansering och när nya versionen är på ingång är det dags att tömma lagren på gamla versionen. Och då är det perfekt läge för dig att kasta dig in i Playstation-världen. Svårslagna spelupplevelser som, för tillfället, endast går att uppleva på plattformen, riktigt trevlig handkontroll och lätt att expandera lagring. "Ah, men Xbox då?!" Jo, den reas också ut.

