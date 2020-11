Ny Gamingdator, ~35000:- Hjälp/Input uppskattad!

Hej bästa Clockers.

Håller på med ett nytt bygge för att klara av vinterns nya coronarestriktioner. Har nog fått kläm på det mesta men hade uppskattat lite input på några delar.

Gällande CPU och GPU så ligger jag långt fram i kön och ska enligt beräkningar få det innan novembers slut. Jag kommer heller inte försöka mig på någon monsterklockning på denna rigg, vill egentligen försöka hålla tempen (ljudnivå) nere. Men kommer säkert försöka kräma ut några % till ur cpu/gpu.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/14431789/2020-11-16

Det som jag är osäker på är egentligen framförallt moderkort, minnen och kylare. Skriver mina tankar och krav på komponenterna jag valt här nedan.

Mobo: Är det dumt att köra på ett B550 istället för X570. Kan inte se att jag behöver mer än 1st M2. PCIE4 slot. Kommer heller inte försöka kräma ut all möjlig överklockning så behöver inte det vassaste moderkortet. Har jag förstått det rätt så är Tomahaken en av det bästa B550 korten i den prisklassen. Kom gärna med andra alternativ om ny tycker att jag väljer fel, varför ska jag köra ett X570?

Chassi: Jag är inte ett dugg intresserad av RGB och fönsterchassi, utan vill mer ha en minimalistisk look som kan smälta in under skrivbordet. Gillar Fractal Designs look, och jag hade velat köra ett vitt chassi. Jag har funderat på meshify 2, men det kommer ju inte i vitt. Men kan absolut tänka mig att byta till det om ni tror att det är bättre val. Jag vill ha ett ljuddämpat chassi (läs tyst) som inte ser ut som ett jävla rymdskepp. Jag vet att många här rekommenderar phanteks p400s men jag gillar inte designen på den direkt.

PSU: 750W kanske är på gränsen så jag tog ett 850W. Föredrar ni ett annat så får ni gärna byta.

RAM: 32GB, 3600, så långt är jag med. Hur stor skillnad märker man egentligen på 3200vs 3600, CL16 vs CL18. Det kan ju skilja rätt mycket i pris. Ryzen gillar ju 3600. Jag tror inte jag kommer orka hålla på och jaga timings. Uppskattar gärna input här!

Kylare: Var först inne på AIO, men tror nog att en bra Noctua blir bättre. Frågan är om minnena får plats under denna med två fläktar på, 32 mm, (64mm single fan mode) enligt produktsidan. Finns ju inte många minnen som klarar 32mm..

Kan de även bli problem med plats för Grafikkortet? Kanske bättre att välja Noctua NH-D15S, men problemet med RAM kvarstår ju?

Skärm: Funderat på 4k 60hz vs 1440 144hz ett tag men kommit fram till att det nog är mer värt med högre framrate. Har redan en ordentlig 4k tv som all mediekonsumtion görs på, så denna skärm blir enbart för gaming. Enligt rtings.com https://www.rtings.com/monitor/tools/table så är detta den bästa gamingskärmen för 2k. Visst den kanske är lite dyr, men gillade den avskalade designen och små bezeels. Kommer nog sätta skärmen på väggmonterat stativ för att bli av med den fula foten. Är det ett dumt val?

SSD: Börjar med en 1TB PCIE4 SSD för spel och OS. Jag har några gammla 500GB Sata ssd samt en 2TB mekanisk som jag tänkte flytta över för mer media.

Väldigt tacksam för all input & feedback jag kan få!