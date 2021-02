Subwoofer låter för mycket!

Tjenare!

Uppgraderade mitt gamla proson hemmabiosystem till :

*1 par DALI SPEKTOR 6 Golvhögtalare (Vit)

*DALI SPEKTOR VOKAL Center (vit)

*1 par DALI SPEKTOR 1 Kompakt högtalare (Vit)

*DALI SUB E-9 F

Dom driver jag med en denon 1100w

Har kört Audyssey kaliberingen

Och inställningen blir följande

Frontar : stora (hela band)

Centern : liten (40hz)

surroundhögtalare: små (60hz)

Subba :JA

Subwoofer läge är LFE

LPF-LFE 120HZ

-12dB i dB inställningen

kopplad LFE på subba till förstärkarens subwoofer PRE OUT

Inställningen på SUB an bak är följande : crossover 80hz

Volym ca kl 21 alltså 25% av 100

Phase 0

Subban stod bredvid Golvhögtalare i ett hörn och slog utåt mot (ca70-80cm till) soffsida! Testade och flyttade den så den står med sidan(30cm ifrån) mot soffsida och slår ut mot vardagsrummet( fritt)

trägolv i vardagsrummet

Lite fakta där nu till problemet!

Den mullrar/låter för mycket…!

Är det placeringen?

kör jag ljudet mer än 25% blir det för högt och man hör var det är.

Varför kan jag inte höja mer den är ju ändå nerställd till - 12db i förstärkaren

Sen det där med inställningen av crossover mm.

Hur fungerar det?

Är det så om man kör LFE och den står på 120hz är det förstärkaren värden man ska gå efter?

För snurrar jag på crossover på Subban upp och ner på Hz blir det varken bättre eller sämre?

Ska tillägga att jag hade en proson Rumble r-10 i systemet innan som inte

Lät så här dock hade inte den LFE

Mvh Peter