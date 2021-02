Uppgift att skriva kod till en textfil för C# (nybörjare)

static void PrintSalesmen() { StreamWriter file = new StreamWriter("results.txt", false, System.Text.Encoding.UTF8); Console.WriteLine("

Namn:\tPersonnummer:\tDistrikt:\tArtiklar:"); file.WriteLine("

Namn:\tPersonnummer:\tDistrikt:\tArtiklar:"); for (int i = 0; i <= 5; i++) { Console.WriteLine("

" + seller[i].name + "\t" + seller[i].id + "\t" + seller[i].district + "\t" + seller[i].products); file.WriteLine("

" + seller[i].name + "\t" + seller[i].id + "\t" + seller[i].district + "\t" + seller[i].products); } string level = ""; int number = 0; foreach (Salesman k in seller) { if (level != k.level) { Console.WriteLine("

{0}{1}

", number, level); file.WriteLine("

{0}{1}

", number, level); number = 0; level = k.level; } number++; } Console.WriteLine("

{0}{1}

", number, level); file.WriteLine("

{0}{1}

", number, level); file.Close(); }